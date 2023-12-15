Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ve Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? (15 Aralık Diyanet il il cuma namazı saatleri)

Tüm İslam camiası tarafından büyük öneme sahip olan cuma namazı saatleri sorgulanmaya başladı. Cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının İstanbul ve Ankara'da saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Aralık Cuma gününün gelmesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatleri araştırılıyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.



Cuma namazı 15 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da 13.07'de Ankara'da 12.52'de İzmir'de 13.15'de Adana'da 12.42'de Bursa'da ise 13.07'de kılınacak.

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