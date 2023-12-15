Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ve Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? (15 Aralık Diyanet il il cuma namazı saatleri)

Cuma namazının bugün saat kaçta kılınacağı, namaz saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 15 Aralık'ta bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerini takip ediyor. Cuma namazı saati her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İstanbul ve Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 15 Aralık 2023 Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi.

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ve Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? (15 Aralık Diyanet il il cuma namazı saatleri)

Tüm camiası tarafından büyük öneme sahip olan cuma namazı saatleri sorgulanmaya başladı. Cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının ve Ankara'da saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Aralık Cuma gününün gelmesiyle birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatleri araştırılıyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 15 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da 13.07'de Ankara'da 12.52'de İzmir'de 13.15'de Adana'da 12.42'de Bursa'da ise 13.07'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ve Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? (15 Aralık Diyanet il il cuma namazı saatleri) - 1

İL İL NAMAZ SAATLERİ

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...