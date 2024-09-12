Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 13 Eylül 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saat bilgisi

Cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar, cuma gününün gelmesiyle birlikte yüz binlerce Müslüman tarafından başladı. İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bugün de farz olan cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere gidecek inananlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte kılınıyor. İşte, 13 Eylül 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri...



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.



Cuma namazı 13 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da 13:05'de Ankara'da 12:50'de İzmir'de 13:12'de Adana'da 12:40'da Bursa'da ise 13:05'de kılınacak.



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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).