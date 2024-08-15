Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri

16 Ağustos 2024 günü cuma namazı saati araştırmaları başladı. İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da farz olan cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere gidecek inananlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte kılınıyor. Peki, öğle ezanı saat kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri

Bu ayın üçüncü cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. İşte, 16 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

16 Ağustos 2024 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:13'de Ankara'da 12:58'de İzmir'de 13:21'de Adana'da 12:48'de Bursa'da ise 13:13'de kılınacak.

İL İL NAMAZ SAATLERİ

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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