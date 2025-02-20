Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Şubat 2025 il il cuma namazı vakitleri

Şubat ayının üçüncü cuma namazı saati için geri sayım sürüyor. Öğle ezanı vakti kılınan cuma namazının saati her hafta birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Cuma namazını cemaatle beraber camilerde ihya etmek isteyen pek çok Müslüman da yaşadığı yerlerdeki cuma namazı saatlerine odaklandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 21 Şubat 2025 cuma namazı vakitleri...



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.



Cuma namazı 21 Şubat 2025 tarihinde; İstanbul'da 13:23'de Ankara'da 13:07'de İzmir'de 13:30'da Adana'da 12:57'de Bursa'da ise 13:22'de kılınacak.



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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).