Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Nisan İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri

81 ilde bu hafta "Alın Teri Mukaddestir" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından, 25 Nisan 2025 öğle ezanı saatine göre cuma namazı kılınacak. Nisan ayının en son cuma namazını camilerde ihya etmek isteyen vatandaşlar saat araştırmalarına hız verdi. İşte, 25 Nisan 2025 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri...



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak; İstanbul 13:07, Ankara 12:52, İzmir 13:14



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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ



Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.



Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.