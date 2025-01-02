Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ocak il il cuma namazı vakitleri

2025'in ilk cuma namazına az bir zaman kaldı. Cuma namazı saatleri her hafta her şehirde farklılık gösteriyor. Yaşadıkları illerdeki camilerde cuma namazı kılmak isteyen yüz binlerce kişi de Diyanet'in ilan ettiği öğle ezanı saatlerini baz alarak 3 Ocak 2025 cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir Adana ve Bursa cuma namazı vakitleri...



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.



Cuma namazı 3 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da 13:13'de Ankara'da 12:58'de İzmir'de 13:21'de Adana'da 12:48'de Bursa'da ise 13:13'de kılınacak.



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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).



İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

