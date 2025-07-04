Cuma namazı sonrası silahla ateş etti: Şanlıurfa'da cami önünde kanlı pusu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iddiaya göre A.Y. isimli şahıs, aralarında husumet olan S.Y.'yi camiye kadar takip edip cuma namazından çıkmasını bekledi.

Saldırgan, namaz sonrası dışarı çıkan S.Y.'ye silahla ateş açtı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Saldırıda S.Y. ile cemaatten N.B. isimli vatandaş yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan S.Y. ve N.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.

