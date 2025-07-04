Cuma namazı sonrası silahla ateş etti: Şanlıurfa'da cami önünde kanlı pusu
Şanlıurfa'da cuma namazından çıkan husumetlisine silahla ateş açan şahıs hem husumetlisini hem de cemaatten bir vatandaşı vurdu. Yaralanan şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iddiaya göre A.Y. isimli şahıs, aralarında husumet olan S.Y.'yi camiye kadar takip edip cuma namazından çıkmasını bekledi.
Saldırgan, namaz sonrası dışarı çıkan S.Y.'ye silahla ateş açtı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Saldırıda S.Y. ile cemaatten N.B. isimli vatandaş yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise olay yerinden kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan S.Y. ve N.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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