Cuma namazından sonra yağmur duası

Ülke genelindeki 90 bin camide 26 Ocak'ta başlayacak 'Üç Aylar' konulu hutbe okundu.

Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız dönemde Türkiye genelinde kuraklık tehlikesi giderek artarken, cuma namazı öncesinde yağış duası da edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter hesabından kuraklık riskine dikkat çekti.

Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin" ifadelerini kullandı.

Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim!



Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim!



Ya Rahmân, ya Rahîm!

Yaratan Sensin, yaşatan da Sen. Suya muhtaç tüm mahlûkâtın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme ya Rabbi!



Âmin. pic.twitter.com/qJgi3pMl7G — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 20, 2023

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 30 civarında seyrederken, 2022 yılında bu oran yüzde 50'nin üzerindeydi.

Uzmanlar barajların dolması için kar yağışlarının önemine dikkat çekerken, Meteoroloji verilerine göre 27 Ocak'a kadar kar yağışı beklenmiyor.

Bu tarihten sonra hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı ihtimali oluşsa da uzmanlar yaklaşan tarihte tekrar bir değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.