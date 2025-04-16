Cumali nerede? İz arama köpekleri tepki verdi, terliği bulundu

Adana'da dört gün önce kaybolan Cumali Timi'yi arama çalışmaları sürüyor. Hava, kara ve denizde süren aramalarda dere kenarında Cumali'nin terliği bulundu. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Cumali nerede? İz arama köpekleri tepki verdi, terliği bulundu

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'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Cumali nerede? İz arama köpekleri tepki verdi, terliği bulundu - 1 Kayıp Cumali Timi

HAVA, KARA VE DENİZDE ARAMA YAPILIYOR

Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramalar titizlikle sürdürüyor.

TERLİKLERİ DERE KENARINDA BULUNDU

Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi.

Cumali nerede? İz arama köpekleri tepki verdi, terliği bulundu - 2 Ekiplerin bölgedeki çalışmaları dört gündür sürüyor

DEREDE TERLİK BULUNMUŞTU

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

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