Cumali nerede? İz arama köpekleri tepki verdi, terliği bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.