Cumali'yi arama çalışmalarında 2'nci gün

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Sabah saatlerinden itibaren JAK ve SAK timlerinin katılımıyla sürdürülen arama tarama çalışmasına, iz takip köpekleri de destek verdi.



Cumali Tim'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.