Cumali'yi arama çalışmalarında 2'nci gün: Terlik bulundu

TERLİK BULUNDU

Arama faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, "Jandarma derede bir terlik buldu. Terliğin çocuğa ait olduğunu ailesi teyit etti. Arama faaliyetleri ve süreç devam ediyor. Neticesinde bir sıkıntı var mı yok mu ona bakılır. Adli süreç de bir taraftan devam edecektir. Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı, aramaya devam ediyorlar." dedi.

"İZ YOK"



Kaybolan çocuğun dedesi Cumali Davulcu (53) da ekiplerin mahalledeki sulama kanalında gerçekleştirdiği incelemeyi takip etti.



Davulcu, oyun oynamak için dışarıya çıkan torunundan haber alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"O günden beri torunumdan bir iz yok. Kanalda bulunan terliği torunuma ben almıştım. Kanıt olarak sadece o var. Onun dışında torunumun kanala düştüğünü ya da bir yere gittiğini gören yok."



Cumali Timi'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

