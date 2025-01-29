Cumhrubaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin, Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdüreceğini, ateşkesin ikinci, üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.