Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yenilenecek İstanbul seçimleri hakkında şunları söyledi:

"İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor.

Milletvekilleri arkadaşlarımız İstanbul dışında yoğun bir şekilde çalışıyor. İllerden vatandaşlarımızı İstanbul'a döndürme konusunda çalışıyorlar. İstanbul'da sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir. Sandığa gitmeyen seçmeni sıfıra yakın konuma getirmek çok önemli."

"SOYDAŞLARIMIZIN HAKLARINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler.

Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz."

Erdoğan, af yasası ile ilgili soruyu ise "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıtladı.