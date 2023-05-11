Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi saat kaçta başlayacak? Ankara miting programı

Seçimlere kısa bir süre kala liderler farklı illerde mitingler düzenlemeye devam ediyorlar. Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'nın üç farklı yerinde (Pursaklar, Mamak, Sincan) miting düzenleyecek.
AK PARTİ ANKARA MİTİNGİ SAAT KAÇTA, NEREDE?
Günün ilk programı Pursaklar mitingi ile başlayacak.
12:30 Pursaklar Mitingi (Hicret Camii Meydanı)
14:30 Mamak - Altındağ Mitingi (Karapürçek Hüseyin Gazi Köprüsü)
16:30 Sincan Mitingi (Atatürk Caddesi)
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.00'te Pursaklar Hicret Camisi yanında, saat 15.30'da Hüseyingazi Meydanı'nda, saat 17.00'de Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek programlar dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Açıklamada, Sincan'da 10 Mayıs saat 21.00'den itibaren Atatürk, Onur ve Lale caddelerinin Ankara Caddesi ile Yavuz Sokak arasında kalan bölümü, Vatan Caddesi'nin Atatürk Caddesi ile Ankara Caddesi arasında kalan bölümü, Polatlı 1 Caddesi-Bosna Caddesi kesişimi ile Ankara Caddesi-Oğuz Yılmaz Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü, Meltem, Kutsal, Melek ve Öncü sokakların tamamı ve buralara bağlanan cadde ve sokakların tamamının araç giriş ve çıkışlarına kapalı olacağı belirtildi.