Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi saat kaçta başlayacak? Ankara miting programı

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.00'te Pursaklar Hicret Camisi yanında, saat 15.30'da Hüseyingazi Meydanı'nda, saat 17.00'de Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek programlar dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.



Açıklamada, Sincan'da 10 Mayıs saat 21.00'den itibaren Atatürk, Onur ve Lale caddelerinin Ankara Caddesi ile Yavuz Sokak arasında kalan bölümü, Vatan Caddesi'nin Atatürk Caddesi ile Ankara Caddesi arasında kalan bölümü, Polatlı 1 Caddesi-Bosna Caddesi kesişimi ile Ankara Caddesi-Oğuz Yılmaz Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü, Meltem, Kutsal, Melek ve Öncü sokakların tamamı ve buralara bağlanan cadde ve sokakların tamamının araç giriş ve çıkışlarına kapalı olacağı belirtildi.



