Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak: Kabine’de 21 yıl sonra bir ilk

Hafta sonu, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü. Zafer, Ahlat’ta yapılacak törenlerle kutlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak. Kabine de pazar günü 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında toplanacak. Toplantı Ahlat’ta gerçekleşecek.

Cumhur İttifakı Ahlat’ta buluşacak: Kabine’de 21 yıl sonra bir ilk

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Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı ve bakanlar, Ahlat’a çıkarma yapacak.

Tören, Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı ’yi bir araya getirecek.

de Erdoğan başkanlığında Ahlat’ta toplanacak.

25-26 Ağustos’taki törenlere Erdoğan ve Bahçeli birlikte katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi gününden giderek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bir gece kalacak.

İki liderin Bahçeli’nin kendi imkanlarıyla yaptırdığı evi de ziyaret etmesi bekleniyor.

21 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Kabine de 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplanacak.

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve özel olarak da Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

Ahlat’ta toplanacak Kabine’de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele elınacak.

Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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