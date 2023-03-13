Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Çelik ve Kurtulmuş'tan açıklama

"GÖRÜŞMELER GAYET İYİ GEÇİYOR"



Muhalefetin HÜDA PAR'a yönelik bazı eleştirileri yansımıştı medyaya, bunlara da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi.

Cumhur İttifakı'nın büyümesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Çelik, "BBP zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası, yeniden Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor." dedi.



HÜDA PAR ile olan görüşmelere ilişkin Çelik, "HÜDA PAR'ın sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerine yönelik açıklamalarına teşekkür ediyoruz Bu hafta içerisinde en kısa sürede dönüş yapacaklarını ilettiler. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini lal edip kurumsal partiye dönüşmüyorlar. Her partinin kendi ilkeleri var. Burada ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak." değerlendirmesinde bulundu.



HÜDA PAR'a yapılan eleştirilere de yanıt veren Çelik, "Bu iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik bir şekilde halen bir terör örgütün katliamları karşısında sessiz kalanlar, Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin bir çelişki var mı yok mu üzerinde gitmeye çalışıyor. PKK'yı lanetlemeyen, hatta destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu. Bu konuya izah getirmeyenler Cumhur İttifakı'nda çelişki var mı yok mu yu sorguluyor." dedi.