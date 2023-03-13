Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Çelik ve Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti'de Cumhur İttifakı'nı genişletmek için çabalar sürüyor. Büyük Birlik Partisi'nin yanı sıra, Yeniden Refah Partisi ile HÜDA PAR'ı ittifaka katmak için görüşmeler yapılıyor.
Yeniden Refah Partisi ile temasların odağında, 30 maddeden oluşan ve bazı maddeleri tartışma yaratan "talepler listesi" var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR ile Meclis için yapılacak işbirliğinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
"GÖRÜŞMELER GAYET İYİ GEÇİYOR"
Muhalefetin HÜDA PAR'a yönelik bazı eleştirileri yansımıştı medyaya, bunlara da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi.
Cumhur İttifakı'nın büyümesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Çelik, "BBP zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası, yeniden Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor." dedi.
HÜDA PAR ile olan görüşmelere ilişkin Çelik, "HÜDA PAR'ın sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerine yönelik açıklamalarına teşekkür ediyoruz Bu hafta içerisinde en kısa sürede dönüş yapacaklarını ilettiler. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini lal edip kurumsal partiye dönüşmüyorlar. Her partinin kendi ilkeleri var. Burada ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak." değerlendirmesinde bulundu.
HÜDA PAR'a yapılan eleştirilere de yanıt veren Çelik, "Bu iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik bir şekilde halen bir terör örgütün katliamları karşısında sessiz kalanlar, Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin bir çelişki var mı yok mu üzerinde gitmeye çalışıyor. PKK'yı lanetlemeyen, hatta destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu. Bu konuya izah getirmeyenler Cumhur İttifakı'nda çelişki var mı yok mu yu sorguluyor." dedi.
AK PARTİ - HÜDA PAR GÖRÜŞMESİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.
Kurtulmuş ve Yavuz, görüşme sonrası HÜDA PAR'da açıklama yaptı.
Kurtulmuş, bu süreçte görüşmelerin devam edeceğini duyurdu. Seçim sürenin başlamasıyla birlikte ittifakların genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu müzakerelerden de olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki en kısa sürede bu noktada adımları atarız." dedi.
Kurtulmuş'un açıklamasının satırbaşları şöyle:
İlkeler etrafın bütünleşme ve fikirlerimizi ortaklaşma olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan ve olacak partilerin kurumsal kimliğii parti programı ve siyasi fikirleri vardır.
Hepimizi ortak noktaya getiren ilkelerimizdir. Önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek. Bu süreçte göstermiş oldukları ev sahipliğine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de görüşmeler devam edecek.
"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM VAR"
Öncelikli gündemimiz depremin yaralarını sarmak. Önümüzde çok önemli bir seçim var.
Bu seçim süreci de başlamış oldu. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte hem siyasi partiler kendi programlarını yoğunlaştıracaklar hem de partilerin arasında ittifakların genişlemesi konusunda ziyaretlerin yoğunlaşması kaçınılmazdır. Bu müzakerelerden de olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki en kısa sürede bu noktada adımları atarız.