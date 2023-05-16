Cumhur İttifakı liderleriyle görüşme trafiği

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.