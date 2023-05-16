Cumhur İttifakı liderleriyle görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün seçim sonuçlarını ve ikinci turu değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesinin ardından ittifak ortaklarıyla tek tek görüştü.

Cumhur İttifakı liderleriyle görüşme trafiği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifaktaki liderlerle görüştü.

Seçimde ilk tur geride kalırken partiler hem 14 Mayıs değerlendirmesi hem de 28 Mayıs hazırlığı yapıyor.

Geçtiğimiz saat diliminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bi araya geldi.

Cumhur İttifakı liderleriyle görüşme trafiği - 1

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. 

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