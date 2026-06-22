"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla gezen gözaltında

“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” dedi, Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yaptı.

Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat A. yakalandı.