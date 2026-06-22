"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla gezen gözaltında
22.06.2026 14:04
Son Güncelleme: 23.06.2026 08:55
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” dedi, Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yaptı.
Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat A. yakalandı.
Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp, denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şüpheli, beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” dedi, Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde denetim yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat A. ve 5 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı vermişti.
Ferhat A. ve beraberindeki 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bugün düzenlenen operasyonla Ferhat A, Ergin V, Seyit Ahmet A, Mustafa G, Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.