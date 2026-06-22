"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla gezene gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.