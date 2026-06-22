"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla gezene gözaltı kararı
22.06.2026 14:04
Son Güncelleme: 22.06.2026 14:11
Anadolu Ajansı
Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtan kişiye gözaltı kararı verildi.
Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.