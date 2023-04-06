Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? AK Parti'den açıklama

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 38 gün kaldı.



Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla bitiyor.

İttifaktan ayrılmak için partilere tanınan süre ise bugün doluyor.

Partilerin genel merkezleri hareketli. Seçimlere ittifak içinde girecek partiler bugünlerde en çok milletvekilini çıkarmak için yoğun bir mesai içindeler.

Peki Cumhur İttifakı'ndaki gelişmelerde son durum ne? AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin milletvekili aday listeleri tamamlandı mı?



Bu sürece çok erken başladık. Bu dün başlamış değil. Mülakatlarımızı yaptık temayük yoklamaları gerçekleşti. Sonuçlar ortaya çıktı üst kurul da çalışmalarını hızlandırdı. Pazar gününden önce listeler son şeklini alacak.

Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı?



İttifakın içinde yer almış her parti barajı aşacak demektir. Ancak otomatik olarak milletvekili çıkaracağı anlamına gelmiyor. Biz 81 ilin tamamında kendi listemizi çıkaracağız. Cumhur İttifakı içindeki partilerin de kendi listeleri ile seçime gitmek gibi bir düşünceleri var. Bunun aksini tartışmadık düşünmedik. Daha 4 gün var bundan sonra ne olur ne olmaz bilmem. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ayrı liste yapıyor. Gidişat o ki partiler kendi logoları ile seçime girecek gibi hareket ediyorlar.

AK Parti milletvekillerinde ne kadar bir yenileme bekleyelim? Üç dönem kuralı işletilecek mi?

Değişimin önceki seçimlerden fazla olacağını düşünüyorum. Tam bir karar vermiş değiliz şu anda. Üst kurul çalışmalarına baktığımda üç dönem kuralının kapsamının genişletilerek uygulanabileceğini görüyorum.

Listede sürpriz isimler olacak mı?

Elbette olabilir. Olabilecektir diye düşünüyorum. En geç pazar günü belli olacak. Ben de 4 dönem milletvekili olarak bu kuralın genişletilerek uygulanmasının partimize faydasının olacağını düşünüyorum. Bizim için makamlar önemli değil.

Seçim beyannamesi hazırlıkları tamamlandı mı?

En geç 11'inde aday tanıtım programında seçim beyannamesini deklare edeceğiz.