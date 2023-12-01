Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı

AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim çalışmalarında artık neredeyse sona geldi. Cumhur İttifakı'nın hangi kentte nasıl bir strateji izleyeceği netleşiyor. 2019 seçimlerinde olduğu gibi 3 büyükşehirde MHP adayının desteklenmesi üzerinde duruluyor.

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı

Ahmet Örsoğlu / Ankara

AK Parti ve 'nin yerel seçim gündemli ittifak toplantıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan son görüşmede komisyonun çalışmaları ele alındı.

AK PARTİ VE MHP'NİN ADAY STRATEJİSİ

30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidilebileceği, Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayının desteklenebileceği, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti'nin aday göstereceği bir isme destek verileceği belirtiliyor.

AK Parti ve MHP deprem bölgesi için de özel bir çalışma yapıyor.

Adana ve Osmaniye dışındaki deprem bölgesi şehirlerinde AK Parti adayının desteklenmesi yönünde bir yol haritası var.

AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapabilir.

Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor.

Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği iddialar arasında.

AK Parti ve MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de adayların belirlenebilmesi için kamuoyu ve temayül yoklamalarından çıkan sonuçları da değerlendirecek.

Kulislerde CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği olasığına göre hareket edileceği ifade ediliyor.

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