Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok'tan yeni metro vaadi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Çubuk pazar esnafına ziyarette bulundu.



Altınok, ziyaretlerin ardından ilçedeki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlarla yaptığı buluşmada, Çubuk’a müjdelerle geldiğini söyledi.



Ankara'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Çubuk ilçesine uzun zamandır beklenen metroyu yerel seçimden sonra getireceklerini belirten Altınok, "Vakit Ankara vakti, vakit Çubuk vakti. Çubuk'a müjdelerimiz var, Ankara'ya müjdelerimiz var. Müjdelerimize metrodan başlıyoruz. Çubuk metrosu, havaalanı metrosu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metromuzu Cumhurbaşkanı'mızla konuştuk, Ulaştırma Bakanı'mızla oturduk, projemiz hazır. İnşallah 31 Mart'tan sonra metromuzun ihalesine başlayıp Çubuk’a ulaşımı kolaylaştıracağız." diye konuştu.



"İHTİYACI OLAN ÇİFTÇİLERE 1 TON MAZOT DESTEĞİ"



Ankara'yı tarım kenti yapacaklarını vurgulayan Altınok, "Tarıma destek vereceğiz. 500 litre ila 1 ton arası, çiftçimize mazot desteği vereceğiz. Ankara’da bir tarım planlaması yapacağız. Ziraat odamızla beraber planlama yapacağız. Ektiğimiz ürünlerden daha çok hangisinden kazanıyorsak oraya yönlendireceğiz. Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Ankara hem kendisine yetecek hem de dışarıya satış yapacak." ifadelerini kullandı.



Ankara'nın köylerini 2 yılda Avrupa köyleri gibi yapacaklarını vurgulayan Altınok, şöyle devam etti:



"Köylerimizde 5 hane bile yaşasa hemşehrilerimizin ayağına çamur değmeyecek. Ankara'da hala suyu olmayan köylerimiz var. Uzaya astronot gönderdik ama Milli Mücadele'nin başkenti Ankara'da hala suyu, kanalizasyonu olmayan köylerimiz var. Mazeretimiz yok, kaldırımları, yolları yapacağız, su getireceğiz, spor tesisleri yapacağız, kültürel tesislerimizi yapacağız. Her köyümüzde de bu tesislere bakacak bir kişi görevlendireceğiz."



"FUAR ALANINI BİTİRECEĞİZ"



Akyurt'taki fuar alanını bitireceklerini ifade eden Altınok, "Fuar alanı Çubuk'umuzun ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Fuar alanının yönetim kurulu başkanı kim? Mansur Yavaş'ı Çubuk'ta gören var mı? Yavaş'ın Çubuk'ta yaptığı bir şey var mı? Yok." dedi.



Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da seçim ziyaretleri kapsamında ilçeye gelen Altınok'a teşekkür ederek Çubuk’un ABB’den almadığı hizmetleri yeni dönemde alması için birlikte çalışacaklarını aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söz verdiğini ve ilçede hemşehrilerinin destekleriyle oy oranını yüzde 80’e yükselteceklerini belirten Demirbaş, şunları kaydetti:



"Beş yıl boyunca gerek Ankara'daki vatandaşlarımız gerek ilçedeki vatandaşlarımız Büyükşehir'den hizmet namına gerçekten hiçbir şey alamadı. Cumhuriyet'in başkenti Ankara 5 yılını kaybetti. İnşallah 31 Mart akşamı Sayın Turgut Altınok başkanımızın ortaya koyacağı vizyonla, projeleriyle Ankara, yeniden hizmetlere ve eserlere kavuşacak, buna inanıyoruz. Turgut Altınok başkanımız belediyecilikte bir efsane olmuştur. Keçiören’i gecekondu kentinden 1 milyon kişinin yaşadığı bir ilçe haline getirdi."



Programda bir süre STK temsilcileriyle sohbet eden Altınok’a, Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, ürettikleri ürünlerin yer aldığı bir sepet hediye etti.



Turgut Altınok'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Osman Gökçek ve Kurtcan Çelebi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

