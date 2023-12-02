Cumhur İttifakı’nın yerel seçimde işbirliği çalışmasında sona gelindi

Yerel seçim yaklaşıyor. Partilerin yerel seçim hazırlıkları sürerken, Cumhur İttifakı’nda yerel seçim işbirliği çalışmalarında sona gelindi. İttifakın işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri gelecek hafta yapılacak toplantılar sonrası netleştirmesi bekleniyor.

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimde işbirliği çalışmasında sona gelindi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

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Cumhur İttifakı’nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı ’nin talimatıyla yerel seçimde işbirliği çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan heyet, bugüne kadar 8 toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçen hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası AK Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkanvekili Efkan Ala ve konuyla ilgili diğer kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor.

Bu arada gelecek hafta 2 toplantı yaparak süreci tamamlamayı planlayan heyet, böylece işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmiş olacak.

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