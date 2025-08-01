Cumhurbaşkanı 12 hükümlüyü affetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle 12 hükümlünün kalan cezalarını affetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 hükümlünün cezasını kaldırdı.
Hükümlüler adli tıp kurumunun "ağır hastalık ya da yaşlılık" durumlarına ilişkin raporları doğrultusunda affedildi.
Cezaları kaldırılanlar arasında uyuşturucu ticareti, cinayet, suç örgütü kurma, terör örgütü üyeliği suçlarından müebbet alanlar da bulunuyor.
Affedilenler arasında Sivas katliam davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Adem Kozu da var. 54 yaşındaki Kozu'nun cezası "sürekli hastalık hali" nedeniyle kaldırıldı.
Anayasa düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet alan Mehmet Tunç'un cezası "kocama hali" gerekçesiyle affedildi.
Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca af yetkisini kullanabiliyor.
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