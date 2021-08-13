Cumhurbaşkanı açıkladı: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi

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Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi.

Açıklamayı selde büyük yıkımın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Erdoğan, ilçede kıldığı cuma namazı sonrası halka seslendi. Selde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, "Bartın'da kayıp bir vatandaşımız aranıyor. Yaralanan vatandaşlarımızdan ilk müdahaleleri tamamlananlar taburcu edildi, az sayıdaki vatandaşımızın tedavisi devam ediyor" dedi.

"BİR FELAKETTİR GİDİYORUZ"

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de son dönemde felaketler yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Amerikası, Kanadası, Almanyası da felaketlerle boğuşuyor. Bir felakettir gidiyoruz. Temennimiz bu felaketleri az hasarla atlatmamız" diye konuştu.

"İLK ANDAN İTİBAREN BİRLİKTEYİZ"

"Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anlarından itibaren sizlerle beraberiz" diyen Erdoğan, "AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte bütün araç ve gereçleriyle buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor" şeklinde konuştu.

"MAĞDURLARIN YÜZDE 95'İ KURTARILDI"

Sel bölgesindeki helikopterle yapılan kurtarma operasyonlarına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün ekranda izledim. Kardeşlerimizi evlerin damlarından kurtaran jandarmamızın, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz heralde. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımız. Mağdur durumda olan vatandaşlarımızın yüzde 95'ini kurtardılar. Sepetin içinde yeni doğmuş yavrumuzun kurtarılması gözlerimizi yaşarttı."

Erdoğan, selden etkilenen Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi'nde hastaların tamamının diğer hastanelere nakledildiği veya evlerine ulaştırıldığını söyledi."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Enerji kesintisi yaşanan yerlere enerji akışı sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Altyapı onarım çalışmaları da başlatıldı.



Hasar tespit çalışmaları 3 ilde 120 ayrı ekiple yürütülüyor. Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz.

Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde Karayolları'mız çalışmaktadır.

Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız.

Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz.

İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır.

İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır."

"TÜM MAĞDURİYETLERİ GİDERECEĞİZ"

Erdoğan, öncesinde ise ilçeye girişinde Cumhurbaşkanlığı Otobüsü'nden vatandaşlara seslendi. Sel nedeniyle çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Hep söyleriz ya küllerimizden yeniden ayağa kalakacağız. Bu millet hiçbir zaman çömelmedi, bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı. En kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidereceğiz" diye konuştu.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden Fatih Keşaplı için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

"Her nefis ölümü tadacaktır" ayetini hatırlatan Erdoğan, "Bunun nerede, nasıl olacağı belli değil. Tıpkı, Fatih kardeşimizde de olduğu gibi. Şöyle bir sorulsa 'böyle bir şey olur mu?' diye, kimse nerede, nasıl olacağını veya hocamızın da okuduğu ayette ifadesini bulan, 'ne zaman olacağına dair', bunu ifade etmek mümkün değildi. Netice itibarıyla böyle bir sel afeti ve bu sel afetinin neticesinde de Fatih kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz'' dedi.

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

''Rabbim inşallah mekanını cennet eylesin ve sevgili Habibi'nin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin. Zaten hocam helalliklerimizi de aldı. Tekrarına da gerek yok. Benim de Fatih'le ilgili arkadaşlardan aldığım bilgiler onun ne denli samimi olduğunu, Sırat-ı Müstakim üzere olduğunu öğrendim. İnşallah mekanı cennet olsun."



Konuşmasının ardından Fatih Keşaplı için Fatiha okuyan Erdoğan, tabutun taşınmasına da omuz verdi.