imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Cumhurbaşkanı adayı İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: İttifak teklifi yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ittifakla ilgili hiçbir teklif yapmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı adayı İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: İttifak teklifi yapıldı mı?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı , 'nin "Millet İttifakı'ndan bize bir teklif yapılmadı" sözlerine ilişkin "Görüşmeden önce teklif yapıldı, ama uzlaşma olmadı" dedi.

Bu açıklamaya karşılık İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında, deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen, bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'ye teklif yapıldı mı? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Muharrem İnce'ye teklif yapıldı mı? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...