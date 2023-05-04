Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

6 LİDER 2 BELEDİYE BAŞKANI



Mitinge, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte ittifağın siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.



Vatandaşların ulaşımının kolay olması için ulaşım planı yaptıklarını dile getiren Kaftancıoğlu, "Deniz ve kara yoluyla vatandaşımızın katılımı olacak." dedi.



Öte yandan Kaftancıoğlu, şu ana kadar en kalabalık miting olacağı tahmin ettiğini söyledi.

CHP'de İstanbul mitingi heyecanı Haberi Görüntüle KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNG PROGRAMI



CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'a kadar 25 ile daha giderek miting yapacak. 7 Mayıs'a kadar Ağrı, Antalya, Van, Sinop, Kırşehir, Erzincan gibi 13 şehirde miting yapacak.



Kılıçdaroğlu son hafta, 12 şehirde miting yapacak. Kılıçdaroğlu'nun son mitingi ise 12 Mayıs'ta Samsun ve Ankara'da gerçekleştirecek.