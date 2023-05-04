Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mitinglerine devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingini ne zaman, saat kaçta ve nerede yapacağı, seçmenleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Cumhurbaşkanı adayı 'nun İstanbul mitingini ne zaman yapacağı, destekçileri tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mitinglerine hız kesmeden devam eden liderler, il il gezmeye devam ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede? - 1

6 LİDER 2 BELEDİYE BAŞKANI

Mitinge, lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte ittifağın siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Vatandaşların ulaşımının kolay olması için ulaşım planı yaptıklarını dile getiren Kaftancıoğlu, "Deniz ve kara yoluyla vatandaşımızın katılımı olacak." dedi.

Öte yandan Kaftancıoğlu, şu ana kadar en kalabalık miting olacağı tahmin ettiğini söyledi.

CHP'de İstanbul mitingi heyecanı

CHP'de İstanbul mitingi heyecanı

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNG PROGRAMI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'a kadar 25 ile daha giderek miting yapacak. 7 Mayıs'a kadar Ağrı, Antalya, Van, Sinop, Kırşehir, Erzincan gibi 13 şehirde miting yapacak.

Kılıçdaroğlu son hafta, 12 şehirde miting yapacak. Kılıçdaroğlu'nun son mitingi ise 12 Mayıs'ta Samsun ve Ankara'da gerçekleştirecek.

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