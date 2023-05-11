Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım

"5 MİLYON 300 BİN GENÇ SANDIĞA GİDECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk kez bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız. Bu şans, dünya siyaset tarihine miras bırakacağımız önemli bir adım olmuş olacak. Bunu gerçekleştirecek olanlar da bu ülkenin gençleri. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Dolayısıyla bu ülkenin gençleri, bu ülkenin tarihine önemli bir miras bırakmış olacak. Bu mirasın sahibi gençler ve kadınlar olacak. Her ikisini de kadınları ve gençleri göreve davet etmekte benim görevim."



Suriyelileri 2 yıl içinde memleketlerine göndereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim evlatlarımız işsiz, iş bulamıyorlar. Sorunu çözmemiz lazım ama asla ırkçılık yapmadan. Onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacak ve göndereceğiz." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesini de kazanmayı arzuladıklarını anlatarak, "Bursa'yı bu bölgenin, Marmara'nın en güzel ve en yeşil kenti yapmak için hava kirliliğinden arındırmak için Büyükşehir'i de istiyoruz. Büyükşehir'i de verdiğiniz takdirde Bursa gerçekten tarihine uygun bir Bursa olacak." dedi.



Türkiye'de hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sizler gibi yaşıyorum. Mütevazı yaşıyorum. Evimdeyim, huzur içindeyim. Zaten benim mutfağımı hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Orada huzur içindeyim. Saraylarda değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına Allah nasip ederse çıkacağız. Oradan millete hizmet edeceğiz. Mütevazı yaşayacağız. Topluma örnek olacağız." değerlendirmesini yaptı.



Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Yasası'nda değişiklik yaparak köy tüzel kişiliklerini iade edeceklerini, ayrıca köy okullarını da yeniden açacaklarını belirtti.



Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen atayacaklarını dile getiren Kılıcdaroğlu, kırsaldaki kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini de devletin ödeyeceğini aktardı.



Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar devlette çalıştığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? İsraf nasıl önlenir? 27,5 yılımı bu işe verdim. Devleti bilirim. Devletimiz büyüktür. Devletimiz güçlüdür. Bütün bunların hepsini sağlayabilir. Bayramda inşallah emeklilerimiz aylıklarını çekmeye giderken aylık dışında orada 15 bin liralık ikramiyelerini de görecekler. Diyorlar ki 'Parayı nereden bulacaksın?' Sen beşli çeteye para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Sen baronlara para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Onlar yandaşlar için Bay Kemal vatandaş için çalışır. Yine söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim."



Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki mezarını ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Bir hocamız Fatiha'yı okudu, hep beraber. Benim adım Kemal'se Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim, kimse unutmasın. Gaffar Okkan'ın katillerini bulup onların da kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 'Bunları yapanın yarına kar kalır' mantığını değiştireceğim. Yapanın yanına kar kalmayacak. Milletin hakkını hukukunu yiyenler, bunun hesabını vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinin şehirlerin dışına yapıldığı eleştirisinde bulunarak, şehir içlerindeki bütün hastaneleri açacağını dile getirdi.



Vatandaşların en yakın hastaneye gideceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kilometrelerce ötede gideceksin hastaneye, mecburen gideceksin. Başka hastane yok. Şehir içindekini kapatmışlar. Açacağız. Halk için çalışıyoruz. Beşli çeteler için değil halk için çalışıyoruz. Baronlar için değil. İki grup beni sevmez. Benim cumhurbaşkanı olmamı asla istemez. Bir beşli çeteler, iki uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronlarının da kökünü bu topraklardan kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronuna asla nefes aldırmayacağım."



Daha sonra Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile mitinge katılanları selamladı.



Babacan da seçimlere 3 gün kaldığını anımsattı.

"DEMOKRASİYİ TERCİH EDECEĞİZ"



Seçimlerin önemine işaret eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mevcut tek kişinin keyfine göre hareket ettiği bir sistem mi, yoksa istişareyle, ortak akılla ülkenin yönetildiği bir sistem mi? Tabii ki demokrasiyi tercih edeceğiz. Tabii ki tek aklı değil, ortak aklı tercih edeceğiz. Gelin hep beraber bu bozuk düzeni değiştirelim. Bakın şu anda karşınızda Millet İttifakı olarak büyük bir takım var. Biz buna bir 'takım oyunu' diyoruz. Bir yıldızlar karması var. Şampiyonlar ligi var. Tek akıl değil, ortak akıl var. Bir olacağız, beraber olacağız, ülkemizi de istişareyle yöneteceğiz inşallah."



Davutoğlu ise Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik ettiğini hatırlattı.



Milli birliği, bütünlüğü korumak için gece gündüz çalışanların iktidara geleceğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:



"Dinimizi, diyanetimizi asla kullanmaya kalkmasınlar. Yalan söyleyerek 'Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacak' diyerek iftira atıyorlar. İşte buradan sesleniyoruz 13. cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte, din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacak. Hiç kimse inancından dolayı düşüncesinden dolayı fikrinden dolayı asla mahkum edilemeyecek."