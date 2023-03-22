Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi.
YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti.
Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İSİMLER
Alfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.
27 MART SON TARİH
Adaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi ise bugün başladı.
ANLIK TAKİP UYGULAMASI
Açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre adaylar ve temsilcileri imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecek. Veriler ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.
SAAT 10.00 SIRALARINDA PAYLAŞILAN İMZA SAYISI LİSTESİ
İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA
Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.
İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE
100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.
TEK BİR ADAY İÇİN İMZA
Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.
KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
100 BİN İMZA ŞARTI
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.