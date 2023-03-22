Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci başladı

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin süreç başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, başvuruları kabul edilen Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten, seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.



Cumhurbaşkanı adayları için imza vermek isteyen vatandaşlar Anadolu Adliyesi'nde bulunan ilçe seçim kurullarına gelerek imza verdi.

Partiler de adliye çevresinde stant kurarak seçmenleri bilgilendirdi. İmza verme süreci 27 Mart Pazartes akşam saat 20.00'a kadar devam edecek.

"GENÇLERDEN DESTEK VAR"

Memleket Partisi Meclis Üyesi Zeki Çakır, "Halkımız imza vermek için fedakarlık yaparak buraya geliyor. Özellikle gençlerden çok büyük bir talep var. Pazartesi günü imza süreci bitecek. Biz parti kadroları olarak sürekli burada olacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye çok büyük teveccüh var. Özellikler gençlerden destek var." dedi.

"YOĞUN GEÇECEĞİ GÖRÜNÜYOR"

Vatan Partisi İl Yöneticisi Mevlüt Usta ise, "İlk aşamalarda yoğunluk başladı. İmza sürecinin 2018 yılından daha yoğun geçeceği görünüyor. Bugün başlayan süreç 27 Mart akşam 20.00'ye kadar devam edecek. Bu Türkiye'nin en kritik seçimi desek herhalde abartmış olmayız. Türkiye bir karar aşamasında." diye konuştu.

