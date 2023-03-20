Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı.



Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erecek.



Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.



Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22-27 Mart'ta toplanacak.



Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR



Seçmen listeleri de yeni haftanın ilk günü askıya çıkacak ve itiraz süreci başlayacak.



Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek.



Adres değişiklik işlemlerini henüz tamamlaya-mayan depremzede seçmenler de 2 Nisan'a kadar adres değişikliğini yapabilecek.



GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME TAKVİMİ



Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.



Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gümrük kapılarında 27 Nisan günü saat 8'de başlayacak oy verme işlemi, 14 Mayıs günü saat 17'de bitecek.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 20 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.



Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar 20 karayolu gümrük kapısı, 20 havalimanı gümrük kapısı ve 9 liman gümrük kapısında, tatil günleri de dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

