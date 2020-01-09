Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi istifa etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politika Kurul üyesi Adnan Tanrıverdi görevlerinden istifa etti.



Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi 2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yürütüyordu. Tanrıverdi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından kurulan Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'nun da üyeleri arasında yer alıyordu.

Adnan Tanrıverdi’nin istifa ettiği ve istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Tanrıverdi'nin istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Tanrıverdi Uluslararası Savunma Danışmanlığı Şirketi'nin (SADAT) da kurucusu.

