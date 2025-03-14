Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Avrupa'nın tek çıkış yolu Türkiye

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı.



Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, "Suriye'de hızlı bir şekilde devlet kurumları güçleniyor. Hep bizim Türkiye olarak söylediğimiz bir konu var. Suriye'nin kuzeydoğu bölgesindeki silahlı grupların Suriye'nin geleceğinde olmadığını, Suriye'nin kendi yapısının içinde olması gerektiğine ilişkin açıklamalarımız, duruşumuz var. Bununla ilgili bir fırsat penceresi doğdu ve oradaki yönetim hızlı bir şekilde değerlendirdi. Bu anlaşmanın sonucunu görmemiz lazım" dedi.



"Bizim duruşumuz çok net" diyen Kılıç, "Bizim hep söylediğimiz yabancı savaşçı unsurlar Suriye'yi terk etmeli. Buradaki diğer unsurlar yönetim içerisine katılmalı. Atılan bir adım, ortaya konan bir çerçeve var. Bu çerçevenin gelişmesi konusunda elimizden gelen her desteği göstermek duurmundayız" ifadelerini kullandı.



"YPG'YE KARŞI TAVRIMIZ NET, BUNU ABD'YE DE İLETTİK"



Kılıç, "Bu anlaşmayla YPG’nin ABD tarafından siyasi koruma altına alındığı, bundan sonra YPG’yi hedef alacak operasyon, harekât olmasının farklı sonuçları olabileceği değerlendirmesine ne dersiniz?" sorusuna da yanıt verdi.



Kılıç, "YPG'ye ve terör unsurlarına karşı en net duruş koyan Türkiye'dir. Biz de bu konuda yaklaşımımızı ABD'li müttefiklerimize de Avrupalılara da, diğer unsurlara da söyledik. Türkiye açısından baktığımız zaman kendi güvenliğimiz ve Suriye'nin geleceği ile ilgili tezlerimizden vazgeçmiş değiliz. Ama bir ilerleme var, bu ilerlemenin de olumlu anlamda gelişeceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRKİYE"



"Türkiye her zaman AB üyeliğini bir hedef olarak koydu" diyen Kılıç, "Çalışmalarımız da bu yönde. Fakat AB'nin özellikle 2019'dan sonraki Türkiye'ye karşı Ortaklık Konseyi'nin aldığı bazı kararlarla alakalı konudan artık bir yeni bir döneme girmesi lazım. Türkiye yönetilecek bir ülke değil Türkiye bir yere geldiğinde bir topluluğun içerisine girdiği zaman katkı veren, o katkıyı da en üst seviyeye taşıyan bir ülke" dedi.



Türkiye'nin askeri kabiliyette AB ülkelerinden iyi durumda olduğunun altını çizen Kılıç, "AB ülkelerinde askeri kabiliyet açısından sıkıntılar var" dedi.



Türkiye'nin bölgesinde güven veren bir ülke olduğunu belirten Kılıç, "Avrupa'nın tek çıkış yolu Türkiye" dedi.