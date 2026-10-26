Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevinden istifa etti

Oktay Saral , Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti. Saral, istifasını sosyal medyadan duyurdu.

2016 yılından bu yana başdanışmanlık görevinde olan Oktay Saral "Makamlar gelip geçer, ünvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur." dedi.

Saral açıklamasında "Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğini de vurgulayan Oktay Saral, "Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin." diye konuştu.

Saral, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"-Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

-Makamlar gelip geçer, ünvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

-Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim. Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

OKTAY SARAL KİMDİR?

1967 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan Oktay Saral, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1999-2011 yılları arasında Of Belediye Başkanlığı ve 2011-2015 yılları arasında 24. dönem İstanbul (I. bölge) milletvekilliği yapan Saral, Haziran 2015 genel seçimlerinde tekrar İstanbul ilinin ikinci bölgesinden milletvekilliğine aday olmuştu ancak seçilmemişti.

Kasım 2015 genel seçimlerinde de aday olan Saral, bu seçimde de milletvekili olamadı. 2016 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Saral, 26 Ekim 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.