Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Fecir Alptekin kimdir?

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi.



CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANAN FECİR ALPTEKİN KİMDİR?



İtalyan Lisesi’nde eğitim gören Fecir Alptekin üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.



Gazetecilik kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak başlayan Alptekin çalışma hayatına pazarlama alanında devam etti.



Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çeşitli görevlerde bulundu.



Fecir Alptekin 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı görevini de yapmaktaydı.

