Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçimin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'a alınabileceiğini açıkladı.

Uçum sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliği hatırlattı.

Bu değişikliğin 2023 seçimlerinde geçerli olabilmesi için 6 Nisan'dan sonra yapılmasının hukuken zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle seçimlerin en erken 9 Nisan'da, en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini söyledi.

''SEÇİM İÇİN 10 SEÇENEK GÜN VAR''

"Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" ifadesini kullanan Uçum 18 Haziran'dan önce bir seçimin yapılabilmesi için 9 Nisan'a kadar bir karar alınması gerektiğini de söyledi.