Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'erken seçim' açıklaması

'Seçim tarihi öne çekilir mi' tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uçum, seçimin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'erken seçim' açıklaması

Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçimin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'a alınabileceiğini açıkladı. 

Uçum sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliği hatırlattı.

Bu değişikliğin 2023 seçimlerinde geçerli olabilmesi için 6 Nisan'dan sonra yapılmasının hukuken zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle seçimlerin en erken 9 Nisan'da, en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini söyledi.

''SEÇİM İÇİN 10 SEÇENEK GÜN VAR''

"Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" ifadesini kullanan Uçum 18 Haziran'dan önce bir seçimin yapılabilmesi için 9 Nisan'a kadar bir karar alınması gerektiğini de söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...