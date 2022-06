Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Kazanmak dışında ihtimal yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.



Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Seçim sürecinde her hafta bizim için hazine kıymetinde. Sahayı sıkı tutmalıyız. Yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Derdini anlatmak için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini görmesi için iyi çalışmalıyız. Muhalefetin her yalanını anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Gündemi tayin eden siyasetin başlıklarını belirleyen daima biz olacağız.

Siyasette her işin başı insan kaynağıdır. Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partinin içinde sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları hemen geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz. AK Parti doğru insanı bulup onu öne çıkaracak kadar zengindir. Halka tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz.

"AK PARTİ'NİN KADERİ MİLLETİN KADERİ"

Milli iradenin muhafızı AK Parti'nin kaderi ile milletin kaderi etle tırnak gibi içiçe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı bu ulvi misyonun önüne geçemez. Bileğini bükmeye vesayetçilerin gücü yetmediği bu partiyi içerden kimsenin yaralamasına izin vermeyiz. Her seçim bizim için rövanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz.

23 MİLYON ÜYE HEDEFİ

Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Kazanmak dışında bir ihtimal olmayan bir seçime daha gidiyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim için zor değil. 11 milyon üyemiz var. Her üyemiz bir üye sağlarsa seçimden önce seçimi kazandık demektir.

Altılı masa diye milletin önüne konulan yapı sirk çadırına döndü. Masada oturanlar belli altında dolananları ne yapacağız? Geçmişlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimizin vicdanına emanet ettik. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların diktikleri hiçbir sökük baki değil. Bunlar mı terörle mücadele harekatlarını yönetecek. Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak. Bunlar mı ülkemizi Balkanlar'dan Kafkaslara dört bir yana kurulan tuzaklardan sağ sağlim çıkaracak. Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata çevirecek."