Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörüne kucak açtılar

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gazze'de zulümlerin, mağduriyetlerin, haksızlıkların bir an önce sona ermesini temenni ediyorum.

Son günlerdeki tartışmalar Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin olamayacağını göstermiştir. Sadece güvenlik boyutuyla değil ekonomiden diplomasiye, ticaretten sosyal hayata birçok alanda Avrupa'nın ülkemize ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı. Avrupalı dostlarımız Türkiye ile ilişkilerin önemini anlıyor.

Trump ile samimi bir görüşme yaptık. Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalaması mümkündür.

Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki zirvede bunu teklif edeceğiz.

"POLİSE ASİT ATILMASIYLA SORUNLARI YOK AMA PAMUK ŞEKER DAĞILTILMASINDAN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şekeri dağıtmasını dile doluyor. Polise taş atılmasıyla, asit atılmasıyla bir sorunları yok. Milletin malın yağmalanmasıyla bir sıkıntıları yok. Ama Nevruz bayramında polislerin çocukları pamuk şeker dağıtması rahatsız ediyor. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça, istismar malzemeleri ellerinden alınanların bu tür hezeyanlarına anlaşılan daha çok şahit olacağız.

Ana muhalefet partisi liderinin sokak çağrısı sonucu ortaya çıkan olayları ibretle takip ediyoruz. 5 günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar. Zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapanlardır. Hukuki hesabı yargı önünde sorulacaktır.

"CHP'NİN KENDİ ÇALIP OYNADIĞI OYUNU İZLİYORUZ"

CHP'nin kendi çalıp kendi oynadığı oyunu izliyoruz. Parti içi mücadeleyi milletin meselesi yapma çabalarına izin vermeyeceğiz.

Provokasyonlarla vatandaşların huzurunu bozmaktan vazgeçin. Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Marjinal sol örgütleri polisimizn üzerine salmayın.

Biz güçlü bir Türkiye inşa etmeye odaklanıyoruz. Türkiye'yi yarının dünyasına çok güçlü bir şekilde hazırlayacağız.

"PİYASA DALGALANMASINI BAŞARIYLA YÖNETTİK"

Ekonomide suni bir dalgalanmaya sebep olmuştur. Piyasa dalgalanmasını başarıyla yönettik. İki yıldır uyguladığımız ekonomi programı sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara zarar gelmesine izin vermeyeceğiz.

Türkiye üç beş vandalın sarsılan, rotasından sapan bir ülke olmadığını göstermiştir.