Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ın maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi. Bu anları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ın maçını izledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçını izlediği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabında, Erdoğan'ın, partisinin mitingi sonrası ziyaret ettiği Adana Valiliğinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında 'nin İzlanda'yı 76-75 yendiği maçı izlediği görüntülere yer verdi.

Fahrettin Altun, görüntüleri, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adamın zaferine böyle eşlik etti" ifadesiyle paylaştı.

Görüntülerde Cumhurbaşkanı'nın "Haftada 2 veya 3 gün basket oynuyoruz bizim arkadaşlarla. Eskiden bende pek böyle basketbol hastalığı yoktu." dediği anlar da yer aldı.

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