Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'da Sisi ile bir arada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti.



Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, havalimanında Sisi tarafından karşılandı.



İki liderin 15.00'te görüşmesi, ardından 16.45'te basın toplantısı yapması bekleniyor.

Erdoğan, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak.

TİCARET VE SAVUNMA DA GÖRÜŞÜLECEK



Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.



İsrail'in Filistin'e saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.



Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek.



Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı.



Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.