Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle yaptığı toplantı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.
Toplantıda Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Rize, Sinop ile Tekirdağ'dan AK Parti'li 45 milletvekilli hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekillerinden bölgelerinin taleplerini dinlediği ve gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıların 7 defa yapılması planlanmıştı.
Bugün 6'ncısı düzenlenen toplantının ilk 4'ü Ankara'da, 5'incisi İstanbul'da gerçekleşmişti. Toplantı serisi, 7'nci görüşmeyle sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ilden milletvekilleriyle görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 45 milletvekiliyle 2 saat 10 dakika süren bir görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle yaptığı toplantı sona erdi.