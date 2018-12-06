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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin 14 il belediye başkan adayını daha açıkladı.

14 İLİN ADAYLARI

Ağrı - Savcı Sayan (İşadamı, gazeteci)



Aksaray - Evren Dinçer (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı)

Bilecik - Nihat Can (Belediye Başkan Vekil)

Erzincan - Cemalettin Başsoy (Mevcut belediye başkanı)

Edirne - Koray Uymaz (AK Parti eski İl Başkanı)

Iğdır - Adil Aşırım (20. dönem milletvekili)

Isparta - Şükrü Başdeğirmen (İşadamı, STK yöneticisi)

Kars - Ensar Erdoğdu (AK Parti eski İl Başkanı)

Kırşehir - Yaşar Bahçeci (Mevcut belediye başkanı)

Kütahya - Ahmet Sami Kutlu (AK Parti il yönetim kurulu üyesi)

Siirt - Ali İlbaş (AK Parti eski il başkanı)

Tunceli - Gökhan Arslan (AK Parti İl Başkan Yadımcısı)

Van - Necdet Takva (Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı)

Zonguldak - Ömer Selim Alan (Doktor, AK Parti İl Başkan Yardımcısı)

74 İL AÇIKLANDI

Bugün açıklanan 14 isimle birlikte Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayı sayısı -24'ü büyükşehir, 50'si il olmak üzere- 74'ü buldu.

AK PARTİ'NİN AÇIKLANAN 74 İLDEKİ ADAYLARI



AÇIKLANMAYAN İLLER



AK Parti'de adayları açıklanmayan 7 il kaldı. Bunlar İstanbul, Mersin, Adana, Osmaniye, Muğla, Aydın ve Manisa.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI LEKELEMEYECEK ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 büyükşehir il ve ilçe adaylarını önümüzdeki günlerde açıklamayı sürdüreceğiz. Seçim tarihine kadar gece gündüz çalışarak partimizi sandıktan birinci çıkarmanın yanında en yüksek oy oranına ulaştırmanızı bekliyoum. Cumhur İttifakı'nı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmaları sürdüreceğiz. Bu sürecin altyapı çalışmalarını birer arkadaşımız sürdürüyor. Şu anda bazı kalan yerleri de bizler daha sonra liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı vereceğiz. Teşkilatımdan isteğim Cumhur İttifakı'na kimse gölge düşürmesin. Kararlara hepimiz uyacağız. Şimdi önümüzdeki günlerde ikinci 100 günlük paketi de açıklayacağız. İlk ipuçlarını verdik, millet bahçeleri, millet kıraathanesi dedik. Bunlar gençliğe yönelik en önemli projeler. Gençlerimiz burada dersini çalışacak, kitabını okuyacak. 81 vilayetimizin tamamında millet bahçelerini yaygınlaştıracağız. Kanal İstanbul çok gecikti ama 2019 içinde büyük ihtimalle ihalesini yapıp adımını atacağız" dedi.

"GÜRÜLTÜ VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN PROPAGANDA YAPMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her seçim döneminde parti bayraklarıyla afişlerle donatılır. Sonra biz bununla ilgili düzenleme yaptık. Buna rağmen kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Kitle iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz mazur görülebilirdi ancak günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 yerel seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz. Sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde afiş bayraklar asılabilir. Hiçbir yerde görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek. Belirlenen saatler dışında otobüs dolaştırılmayacak. Böylece partilere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, şehirleri plastiğe ve kağıda boğan israf kaleminden kurtulmuş olacağız.



Şahsımın Twitter'da 13,5 milyona yaklaştı, dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. İnternet kullanımı yaygınlaşıyor. Araç giydirmeleri ve açık hava reklam kanallarını, gazete ve televizyon reklamlarını gürültü ve görüntü yapmadan devam edeceğiz. Böylece şikayetleri de tümüyle ortadan kaldırmış olacağız.



Açılım politikaları hedeflerimizden biri de Güney Amerika'dır. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde geniş bir temsilcilik ağı oluşturmuş oluyoruz. Sadece son iki yılda ticaret hacmimizi 2 milyar doların üzreinde artırmayı başardık.

"KILIÇDAROĞLU KARANLIK SİCİLE SAHİP MİLLETVEKİLİ İLE NE KONUŞTU?"

Anamuhalefetin başı da boş durmuyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alıyor. Bu zat genellikle hep aynı ülkeye Almanya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Son seyahatinde de bir takım toplantılara katılmış, bir takım kişilerle görüşmüş. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla kürsüye çıkanlarla beraber fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz. Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan. Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için mücadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi PKK uzantısı tüm kuruluşların baş misafiridir. Kılıçdaroğlu'nun karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle ne konuştuğunu merak ediyoruz. CHP Genel Başkanı'nın buluştuğu diğer siyasetçilerin de sicilleri aynı. Her ikisi de kamuoyunda PKK'nın en önde gelen destekçileri olarak biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun panelde bir süre önce şahsımızın Almanya'ya yaptığı resmi davete olan tepkisini dile getirdiği anlaşılıyor. Açıkla Kılıçdaroğlu niye çekiniyorsun? Bu zat yurt dışında da siyasetini ülkemize husumet üzerine kurmuştur. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, iftiralarını, çarpıtmalarını ifşa etmekten biz yorulduk. Bu kişi aynı çarpık siyaseti tekrarlamaktan geri durmuyor. CHP'nin seçim için bölücü örgütü güdümünde kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Seçimlerde milletimiz bu zata cevabını sandıkta bir kez daha verecektir, buna inanıyorum."