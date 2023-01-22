Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta seçim için yetkimi kullanacağım

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

2023 SEÇİMLERİ



"Bugün önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz gençlerimizden beklentimiz elinizin altındaki imkanlarla dünyayı ve ülkemizi en iyi, en doğru şekilde okumanızdır.



Maziden atiye sağlam bir köprü kurmadan, bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan, nerede bulunduğumuzu özellikle nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Biz her konuda olduğu gibi, bu hususta da siz gençlerimize güveniyoruz.



Birileri gibi gençlerimizi iradesi ipotek altında tutulacak vitrin süsü, konu mankeni olarak asla görmedik, görmüyoruz.



Türkiye Yüzyılı'nı birlikte biçimlendirelim, birlikte planlayalım, birlikte inşa edelim. Çünkü biz başlatacağız ve sonra nöbeti sizlere devredeceğiz.



Gençlerimizle yapacağımız nöbet değişiminin vaktinin de yaklaştığını biliyoruz. Kendimizi artık gençlerimizin devrinin misafirleri olarak görüyoruz.



14 MAYIS MESAJI



Birileri hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok.'



Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire... Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli.



Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız.



SİYASETTE "ORTAK YETKİ" TARTIŞMASI



Şimdi kendilerine 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.



Dertleri, milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir cumhurbaşkanı çıkarmak, milletvekili seçmek değil.



Bunların tek dertleri, her biri diğerinden hazzetmeyen, sayısının 6 mı, 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.



Milletimiz ülkesini yönetmek için cumhurbaşkanı seçmenin peşinde, bunlar masa ortaklarının yöneteceği aday bulma peşinde.



Böylesine bir algoritmaya bedava oynanan oyunlarda bile rastlayamazsınız. Çünkü bunların kafası henüz Türkiye Yüzyılı'na erişememiştir. Bunlar artık sürümden kalkmış olan, güncellemesi bile yapılamayan 1990'ların, 1970'lerin siyaset formatında kalmış tiplerdir.



Eski Türkiye, altılı masanın bizzat uygulamaları olarak gösterdiği gibi kavganın, kargaşanın, ayak oyunlarının eksik olmadığı Türkiye'dir. Eski Türkiye, siyaset kurumunun, milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine sürekli kriz ürettiği, suni krizleri tetiklediği Türkiye'dir.



Altılı masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur, husumet iklimidir, sömürü düzenidir."



İHA-SİHA POLEMİĞİ



Bu arkadaş, her şeyden önce ifade etmiştim sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mesleği odur. Home tekstil, çocuk bezi, bunları satar. Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun?



Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Kalkacak Baykar, bu eserleri ortaya koyacak. Allah rahmet etsin. Baykar'ın sahibi benim dünürüm ama biz bu akrabalık bağını kurduğumuzda henüz bu adım atılmamıştı.



İlk iş olarak İHA'yı ürettiler. Bu İHA'ların üretimiyle beraber durmadılar hemen SİHA'ya geçtiler. İHA sadece koordinatları tespit işine yarıyor. Onda silah yok. Ardından SİHA'yı ürettiler. SİHA'da ne var? Hem koordinat tespit kabiliyeti var hem de silah, yani insansız silah kullanma imkanı var. Bu süreç başladı. Tabii bununla birlikte de terörle mücadelede bizim elimiz, bileğimiz ciddi manada güçlendi. Daha sonra aramızda akrabalık bağı da oluştu.



Hamdolsun İHA ve SİHA'larla bu adımları attıktan sonra üçüncü bir segment ürettiler o da AKINCI oldu. Tabii AKINCI, felaket bir savaş uçağı. Onunla beraber yüksek tonajda bomba kullanabilme kabiliyeti var. Bu adımlar atıldı ve bu arada yatırımlar büyüyor. Ama en önemlisi de şimdi geldikleri 4. adım segment. O tabii çok çok önemli. Şu anda onun testleri yapıldı. Bu testlerden de hamdolsun başarıyla çıktılar.



Şimdi dünya takip ediyor. Siparişler geliyor. Sen şimdi geleceksin ne yapacaksın? Önünü keseceksin. Nereden böyle bir imkanı yakaladın? Dünyanın neresinde böyle bir yatırımcının önünü bu şekilde kesebilirsin?



Kaldı ki bu grup, devletten kredi alan bir grup da değil. Rahmetliye devletin yer tahsisi vardır. Ama 'Hayır ben paramla alacağım' derdi. Böyle bir insan ve bununla ilgili kalkıyor bu ifadeleri kullanıyor. Yazıklar olsun. O da öğrenememiş, diğerleri de öğrenmemiş. Tabii şimdi son eser malum Kızılelma. Kızılelma bizim hayalimiz tabii. Ve o hedefi inşallah Kızılelma ile de ne yapacağız? Vurup indireceğiz



BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ



Burada eğer dürüst, samimi davranıyorlarsa o zaman gelin beraberce şöyle 400'ün üzerinde bir oyu milletvekillerimiz olarak toplayalım. Anayasa değişikliğini yaparak bu işi artık bitirmiş olalım. İkide bir önümüze bu gelmesin. Eğer samimiysek samimiyet testine biz varız. Cumhur İttifakı olarak biz buna hazırız. Ve beraberce bu adımı atalım. Şimdi arkadaşlarımızla onlar bu çalışmayı yürütüyorlar, yürütecekler. Oldu oldu, olmadı, alternatif yollarımız var. Onları da deneyeceğiz."