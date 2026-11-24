Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında konuştu.

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alınacağını belirten Erdoğan, "15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak." dedi.

Erdoğan, 2027 yılına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum."

DİJİTAL TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKTİ

Çocukların dijital tehditlerden korunmasının önemine de değinen Erdoğan, bu konuda toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Erdoğan, "Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir." diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİN HAKKI PAHA BİÇİLMEZ"

Öğretmenlerin toplumdaki önemine işaret eden Erdoğan, "İlmi ve muallimi baş tacı eden millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehit öğretmenlerin aziz hatıralarını daima yaşatacaklarını da söyledi.