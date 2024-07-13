Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da Türkiye'nin teslim alınmayacağını yeniden gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül merasiminde sizlerle beraber olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Şehit Mustafa Cambaz genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 2 gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümü.



15 Temmuz'da 252 vatan evladını şehit verdik. Hangi alanda olursa olsun hüner ehline hak ettiği değerin verilmesi mühimdir. Mükafatı verilen her başarının daha nitelikli çalışmaların müjdecisi olacağı açıktır. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafın katılımını bunun işareti olarak görüyorum. Dereceye giren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum.

Bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve göstermek düşüncesi vardır. Merhum Musatafa Cambaz işte böyle bir sanatkar. Şehit Mustafa Cambaz ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış takdir ve hayranlık uyandıran eseriyle başarı elde etmiş bir foto muhabirdi.

15 Temmuz gecesi olduğu gibi sonunda ölümde olsa hakkın adaletin tarafında yer aldı. FETÖ'cü hainler Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla şehit ettiler. İnsanlarımızı korkakça namertçe katlettiler. Ancak sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar. Her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardır.



40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa girerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozarak, bizden sonraki nesillere şeref madalyası olarak taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik.

Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsü'nden, Yeşilköy Havalimanı'ndan, Kızılay Meydanı'ndan, TBMM'den, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden döndü. Millete silah doğrulttukları her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi.

Emperyalistlerin uşaklarına Türkiye'nin teslim alınmayacağını, Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını yeniden gösterdik. 15 Temmuz gecesi meydanlar yerine bankamatik kuyruklarına koşanlar aradan geçen 8 yıla rağmen milletin destanına çamur atanlar, unutturmaya çalışanlar, hayal kırıklığı acısını unutamayanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız. Pazartesi günü 81 ilde çeşitli etkinliklerle 252 vatan evladını yad edeceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Gazze'deki insani trajediye kayıtsız kalanlar, vicdansızlıklarını ve iki yüzlü politikalarını saklama gereği dahi duymuyorlar.

Gezi olaylarından 24 saat canlı yayın yapanlar söz konusu Gazze olunca ortadan kayboldular. Soykırımı görmediler. Mazlumların çığlıklarını duymadılar. Üç maymunu oynamaya devam ettiler.



Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam aleminin kurumları da başarılı bir sınav verememiştir. Gazze katliamlarında Batı dünyasını eleştirirken Müslümanlar olarak kendimize de hesaba çekmemiz gerekmektedir.

İsrail öldürmekten kan dökmekten vazgeçmeyecek. Batılı güçler Holokost utancının etkisiyle İsrail'e destek vermeye devam edecek. BMGK İsrail'e karşı hiçbir adım atmayacak. Böyle bir tablo karşısında İslam dünyası ne yapacak? Bu soruları kendimize daha sık sormaktan başka çıkış yolumuz bulunmuyor."