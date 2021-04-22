Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderleri Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yeşil dönüşüm konusunda gerekli adımları atıyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.

Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız. Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor.

Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dünyada 9.'ncu sıradayız. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.



Covid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir.