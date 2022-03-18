Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.

KÖPRÜDEN GEÇİŞ ÜCRETİ 200 LİRA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüden otomobil geçiş ücretinin 200 lira olduğunu açıkladı.

BİR HAFTA ÜCRETSİZ



Erdoğan, köprüden geçişlerin ilk hafta ise ücretsiz olacağını söyledi.

''ÇANAKKALE BUGÜN YEPYENİ BİR GELECEĞE KUCAK AÇIYOR''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Coşkunuz coşkumuzdur bu ilginiz bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin kültürlerin göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz köprünün açılını yapmak üzere bir aradayız.

''KULE YÜKSEKLİĞİ MARTIN 18'İNİ İFADE EDİYOR''

Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Kule yüksekliği 318 metre, Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 mart ayı 18 bugün. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir işaretidir. Karşımızda dev bir ulaşım projesi var.



''ORTA AÇIKLIK UZUNLUĞU BAKIMINDAN DÜNYADAKİ İLK 10 KÖPRÜNÜN 3'Ü ÜLKEMİZDE''

Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. Firmamız Güney Koreli ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim.

''1,5 SAATLİK YOL 6 DAKİKADA TAMAMLANACAK''

Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz 415 milyon avro. Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor. 1,5 saatlik yol sadece 6 dakikada tamamlanacak.

''20 YILDA 37,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK''

Yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiğimiz en son eser. 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Türkiye babasının temelini attığı eserin bitimini ancak torunun görebildiği dönemlerden aldığı dersle bu modeli geliştirerek uzun yıllara yayılacak yatırımları kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Bu model ile peşin parayla zaten yapamayacağımız projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Hastaneleri, yolları böyle yapıyoruz. Bu projeler Türkiye'nin kalkınmasına destek vermektedir. Biz burada bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir.

KÖPRÜDEN GEÇİŞ 200 LİRA, BİR HAFTA ÜCRETSİZ

Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. Geçiş bir hafta ücretsiz.''



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SİMGE YAPILARDAN BİRİ MİLLETİYLE BULUŞUYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise törende yaptığı konuşmada ''Ülkemizin simge yapılarından biri bugün milletiyle buluşuyor. Ortada büyük bir resim var. Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Amacımız güvenli ekonomik konforlu ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir'' dedi.



TÖRENE GÜNEY KORE BAŞBAKANI DA KATILDI

Törene katılan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum da, tarihi açılışa davet edildiği için teşekkür etti, Kore hükümeti adına tebriklerini bildirdi.

Güney Kore Başbakanı, ''Köprünün tamamlanmış olmasının Doğu-Batı değişim tarihinde yeni bir geçiş açmış olması sebebiyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır. Köprünün aralarında kan bağı olan iki kardeş ülke Türkiye ve Kore'nin birlikte yaptıkları dünya çapında köprü olması sebebiyle her iki ülke için de önemli bir anlamı bulunmaktadır'' diye konuştu.

''SİMGELERİN KÖPRÜSÜ''

Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.



Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden figürler 333 metre yüksekliğindeki kulelerin tepesinde yer alacak.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı.



Köprüde kullanılan beton ile 25 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek kadar bina yapılabiliyor.