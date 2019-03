Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen Haymana mitinginde halka hitap etti.



Sözlerine Haymanalıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 70 gibi gerçekten çok yüksek bir oyla cumhurbaşkanlığına layık gören Haymana'ya şükranlarını sundu.



"Şu ihtişama bak, maşallah. Sordum 'buraya bugüne kadar hiç cumhurbaşkanı geldi mi?' dediler ki yok. Ankara'da oturup da Haymana'ya gitmemek olur mu? Elhamdülillah bu bize nasip oldu" diyen Erdoğan, Haymana'dan 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek beklediklerini söyledi. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin birikimi, tecrübesi, azmiyle Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağına inandığını ifade etti.



Haymana'nın birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, bunun için gönül belediyeciliğinin en çok sahiplenileceği yerin Haymana olacağını düşündüğünü dile getirdi. Ankara'nın adım adım Haymana'ya doğru yaklaştığını belirten Erdoğan, Haymana'nın buna hazırlanması gerektiğini, altyapı ve üstyapı ile her alanda önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Erdoğan, "Bunu öyle ilçe belediyesi filan böyle birisi yapamaz. Bunu 5 dönem Kayseri'ye belediye başkanlığı yapmış olan, daha sonra da benim yanımda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış Özhaseki'yle yaparız. Burada Özdemir Turgut kardeşim, büyükşehirde evelallah Mehmet Özhaseki ve Cumhurbaşkanlığı'nda da bu hizmetkarınız beraber bunu yapacağız" diye konuştu.



"BUGÜNE KADAR İLÇEMİZİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERLE DONATTIK"



Bugüne kadar Haymana'yı çok önemli hizmetlerle donattıklarını anlatan Erdoğan, Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak fizyoterapi ve yaşlı bakımı programlarında ön lisans eğitimi vermek üzere Haymana Meslek Yüksekokulu'nu açtıklarını, odaları 3 kişilik, bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, çalışma masası, komodin, kitaplık ve buzdolabının olduğu 384 kişi kapasiteli kız yurdu inşa ettiklerini, gençler için spor salonu ve futbol sahası yaptıklarını, TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettiklerini bildirdi.



Maliyeti 86 milyon lira olan Gölbaşı-Çalış-Haymana yolunun kalan 2 kilometresini ve Ankara-Konya yolundaki Baltalin köprülü kavşağını bu yıl tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, 8 bin dekar zirai araziyi sulayan Haymana Türkşerefli Barajı ve sulama tesisini ilçeye kazandırdıklarını, 19 bin dekardan fazla araziyi sulayacak 44 milyon lira maliyeti olan Haymana-Sırçasaray Barajının yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını duyurdu.



Erdoğan, Haymana Evliyafakı göleti ve sulamasını tamamladıklarını, Yeniköy göletinin yapımını yarıladıklarını, Haymana'daki Büyükyağcı Serenli deresini, Yaprakbayırı köyü ve arazilerinin derelerini ıslah ettiklerini, köylere taşkın koruma tesisleri yaptıklarını, verimli alanları koruma altına aldıklarını, Haymana ovasının bunlardan biri olduğunu kaydetti.



İlçeye içinde konferans ve spor salonu, kütüphane, engelliler lokali, yaşlılar lokali, BELMEK, hanımlar lokali, gençlik merkezi gibi hizmet birimlerinin olacağı aile yaşam merkezi yapacaklarını belirten Erdoğan, ilçeyi daha yeşil bir hale getirmek için Hasanağa Deresi rekreasyon alanı projesini hayata geçireceklerini söyledi. Haymana Şehitler Meydanı, Ömer Özkan Parkı ve itfaiye istasyonunu hizmete sunacaklarını ifade eden Erdoğan, "İçinizden gerçekten güçlü bir evladınız var, Ömer Özkan. Onunla iftihar edin" dedi.



Gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla içinde kütüphane, sergi salonu, kongre merkezi gibi birimlerin olacağı bir kültür merkezini ilçeye kazandıracaklarını anlatan Erdoğan, sağlık turizmini destekleme projeleriyle ilçedeki termal tesislerin çevre düzenlemelerini yapıp, fiziki altyapısını güçlendirerek ilçeyi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini, bir bioenerji tesisi kuracaklarını, ilçedeki okullara ve mahallelere mini futbol sahaları yapacaklarını bildirdi.



Tarım hayvancılığı destekleyici projeleri yürürlüğe koyacaklarını da ifade eden Erdoğan, geçen günlerde tüm hayvan yetiştiricilerine verdiği bir müjdeyi hatırlattı. Erdoğan, "Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave olarak önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz bu projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir. Bundan Haymana'daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin de en iyi şekilde istifade edeceğine inanıyorum" dedi.



Projeleri özet olarak anlattığını, daha yapacakları çok iş olduğunu dile getiren Erdoğan, 31 Mart'tan sonra bu projeleri birer birer hayata geçireceklerini söyledi.



Haymana'nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı, çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp 'bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa emin olun yalan söylüyor. Geçtiğimiz ağustos ayını hatırlayın, bir hafta sonu ülkemizdeki piyasaların kapalı olduğu 2 gün boyunca uluslararası birtakım finans kuruluşları resmen Türk ekonomisini çökertmek için var güçleriyle saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40'ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz."

Pazar günü seçim olacağını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Şu anda belediyelerinin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek, bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin bu millete" diye konuştu.



Türkiye ekonomisinin sorumlusunun kendisi olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var. 14 tane bakanı var, yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. Zaten Bay Kemal'in adı ne? Yalan. Sabah yalan, akşam yalan. Bunlardan başka bir şey beklemeyin. Ankara'ya bir tane büyükşehir adayı gönderdiler, adam sahte senetlerle dolaşıyor. Bunlardan Ankara'ya belediye başkanı olur mu? Benim Haymanalı kardeşlerim, Allah'ın izniyle pazar günü sandıklarda bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mı? İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. İşte o zaman çiftçilerimizin girdi maliyetleri de düşecek ve tarlanın bereketi de artacak. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları atmış, hasılasını da toplamaya başlamış olacağız."



''MİLLETİMİZİN AŞINA GÖZ DİKENLERE DERSLERİNİ HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ"



Bugüne kadar Türk milletini hiç aldatmadıklarını ifade eden Erdoğan, gerçek neyse onu söylediklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletiyle beraber önlerine çıkan zorluklara karşı mücadele verdiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Bu defa aynısını yapacağız. Nasıl 15 Temmuz'da milletimizin istiklaline ve istikbaline yönelik darbe girişimine karşı canımız pahasına birlikte mücadele ettiysek, ekonomi konusunda da aynısını yapacağız. Milletimizin aşına, işine, ekmeğine, alın terine, tarlasındaki hasatına, ahırındaki hayvanına, dükkanındaki ürününe göz dikenlere derslerini hep birlikte vereceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize Rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkalım."



"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları ifade etti:



"İşte bu 4 temel sağlam olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde hiç kimse duramaz. Bugüne kadar milletimize sadece hizmet vadettik ve hizmet getirdik. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sevgimiz de öfkemiz de hep ülkemize ve milletimize layık olan hizmetleri getirme çabamızdan kaynaklanmıştır. Eksiğimiz elbette var, ihanetimiz asla olmamıştır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta projeleri, yatırımları, yaptıkları ve yapacaklarıyla millete hizmet için meydanlarda olduklarına işaret ederek, "Cumhur İttifakı'nı bunun için kurduk. Bizim karşımıza da bir ittifakla çıktılar. Bu ittifaka yatırım, proje, hizmet ittifakı desek, kesinlikle böyle bir şey yok, yaptıkları bir şey zaten hiç yok. Tek bir vaatleri var, o da yıkmak. Zahirde bizi yıkmaktan söz ediyorlar ama aslında Türkiye'nin tüm kazanımlarını yıkmanın peşindeler" değerlendirmesini yaptı.



Alandakilere, bu ittifaka, "Belediyelerinizde ne yaptınız? Ankara'da Çankaya, Yenimahalle sizdeydi, ne yaptınız bu ilçelerde?" diye sormalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çöp, çukur, çamur, başka bir şey var mı? Zaten böyle olmasa bölücü terör örgütü hem de Kandil'den ses vererek bunları destekler mi? Şimdi bunlar bölücü terör örgütüyle beraber değil mi? Eğer böyle olmasa Pensilvanya'daki ihanet örgütünün tüm silahşörleri sahaya girer mi? Eğer böyle olmasa Türkiye'ye husumetiyle maruf ne kadar yerli, yabancı isim varsa hepsi de karşımızdaki ittifakın safında yer alır mı? İşte bunun için 31 Mart'ta yapacağınız tercihlerle sadece belediye başkanlarınızı seçmekle kalmayacak, aynı zamanda kendinizin ve çocuklarınızın geleceğini de belirleyeceksiniz."



"HİÇBİR KARDEŞİMİN GELECEĞİNİ BAŞKALARININ ELİNE BIRAKACAĞINA İNANMIYORUM"



Tüm millete seslenen Erdoğan, "Pazar günü mutlaka sandığa gitmesini ve iradesine sahip çıkmasını istiyorum. İradesini bizzat gidip sandıkta ortaya koymayan herkes kendisi için başkalarının belirlediği geleceğe razı olacak demektir. Hiçbir kardeşimin geleceğini başkalarının eline bırakacağına inanmıyorum" dedi.



Alandakilerden son bir söz almak istediğini dile getiren Erdoğan, "Haymana, 31 Mart'ta sandığa, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? 'Memleket işi gönül işi' diyor musun? Gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun? Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki'ye ilçemizde Özdemir Turgut'a sahip çıkıyor musun?" diye sordu.



Seçimlere iki gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, vatandaşlardan sandığa gitmeyenleri de sandıklara götürmeleri çağrısında bulundu.



Kadınlara, "Unutmayın kale içeriden fethedilir" diyen Erdoğan, Büyükşehir ve Haymana belediye başkan adaylarını vatandaşlara, Haymana'yı da belediye başkanlarına emanet ettiğini belirtti.



Haymana'dan rekor haberler beklediğini dile getiren Erdoğan, alandaki kadınlara kenevirden yapılan poşetlerin içinde çay hediye edeceğini kaydetti.

ELMADAĞ MİTİNGİ

Erdoğan, daha sonra ise partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Elmadağ mitingine katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Elmadağlılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl önce Türkiye'ye, Ankara'ya ve Elmadağ'a koşan, koşturan bir Cumhurbaşkanı olacağımızın sözünü vermiştik. Sizlere içeride ve dışarıda milletimizin başını dik tutacağımızı söylemiştik. 5 yıl önce ülkemizi terörle mücadelede, yatırımlarda, turizmde, ulaşımda ve dış politikada başarıdan başarıya taşıyacağız demiştik. Gerekirse canımız pahasına, milletimizin iradesine leke sürdürmeyeceğimizi vadetmiştik. Rabb'ime hamdolsun sizlere mahcup olmadık. Emanetinizi, milletimizin iradesine asla halel getirmedik" diye konuştu.



Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, "Şehirlerimizi hendek terörüyle, bombalı barikatlarla işgal etmeye çalışan bölücüleri kazdıkları çukurlara gömdük. PKK'sından PYD'sine, FETÖ'sünden DEAŞ'ına kadar eli kanlı çetelerin tamamına ağır darbeler indirdik, indiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"(Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ve Kandil'de inlerine gireceğiz.) dedik ve girdik. İşte dün, bölücü örgütün lider kadrosundan bir grup, Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha edildi. İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla ATAK helikopterimizle daima tepelerindeyiz, enselerindeyiz. 'Kandil'de terörist yok.' diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz. Bay Kemal ne diyor? 'YPG buraya niye saldırsın?' diyor. Çünkü onlarla beraber, onlarla omuz omuza. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran FETÖ'cü hainleri sizlerle beraber Ankara'da İstanbul'da bozguna uğrattık."



"DEVLETE DARBE İNDİRENLERİN DARBESİNİ GERİ ÇEVİRDİK"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" dediğini anımsatan Erdoğan, şunları belirtti:



"O gece darbecilerle anlaşıp, Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.15'te tankların arasında sıvışıp gitti. 01.15'te de havalimanına ailemle beraber, ben indim. Üstümüzden F-16'lar, helikopterler uçuyordu. Ama on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı, ben milletimle beraberdim, Bay Kemal oradan kaçıp gitmişti. O, Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumlarken, biz de darbecilere karşı Mehmetçik'imizle, polisimizle beraber onları yok ediyorduk. Ve 16 saatte devlete darbe indirenlerin darbesini geri çevirdik ve işi bitirdik. Bunların çoğu cezaevlerinde."



Alandakilerin, "Dik dur eğilme, Elmadağ seninle" sloganına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bugüne kadar beşeri güçlerin önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka yerde asla" yanıtını verdi.



Darbe girişimi sırasında Ankaralılarla, Elmadağlılarla ve Kahramankazanlılarla Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attıklarını belirten Erdoğan, "Tıpkı bir asır önce İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi vatanımızın bekasına kasteden alçakları ve arkalarındaki güçlerle yenilgiye uğrattık. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah size, itimadınıza ve dualarınıza layık olacağız. Fakat bunun için devletimizin, demokrasimizin güçlü olması lazım. Bunun için milli iradenin bir kez daha sandıkları fethetmesi lazım. Bunun için Elmadağ'ın, Ankara'nın yanımızda sapasağlam durması lazım" diye konuştu.



"31 MART SEÇİMLERİ AYNI ZAMANDA BEKA SEÇİMLERİDİR"



Milletiyle birlikte yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani gücün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, cesaret dahi edemez. İşte bunun için 31 Mart seçimleri sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir'' ifadesini kullandı.



Yerel seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sandıklara gitmeyi ihmal etmemesini istedi.



Erdoğan, "Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma 'terörist' ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarını anımsatan Erdoğan, "Makbuzlar çıkarttı, ben ve ailem paralarımızı orada saklıyormuşuz. Dava açtık, ilk turunu kazandık, 2,5 milyon. Şimdi istinaf mahkemesinde, buradan geldikten sonra Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim" diye konuştu.



Hep birlikte çok çalışarak seçimde sandıklardan AK Parti'nin birinci parti olarak çıkması için milletvekilleri, bakanlar ve tüm teşkilat mensuplarıyla sahalarda bulunduklarını bildiren Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'yi dolaştıklarını ve 82 milyonun her ferdine 31 Mart'ın önemini anlattıklarını söyledi.



Vatandaşlardan, 31 Mart'ta sandıklara koşmalarını, sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Bir kez daha sandıkları patlatmanızı istiyoruz. Elmadağ'da vatandaşların yüzlerinde bugün bu kararlılığı görüyorum" dedi.



Son 50 günde 59 ile gittiğini aktaran Erdoğan, "Peki diğerleri ne yaptı? Diğerleri herhalde Ankara'da şu anda kahve yudumluyorlar ama bizim işimiz var, bizim davamız var, bizim derdimiz var. Ziyaret ettiğim 27 ilçenin her birinde bu coşkuyu görüyoruz ve Rabb'ime hamdediyorum. Milletimiz meselenin farkında, milletimiz oyunu, tezgahı çözmüş durumda. Kimin kimlerle iş tuttuğunu, yol yürüdüğünü benim vatandaşım görüyor. Milletimiz bunun hesabını sormak içi 31 Mart'ı bekliyor" diye konuştu.



Alanda toplanan vatandaşlara, "Elmadağ, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz, 31 Mart'ta başkentimize sahip çıkıyor muyuz, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?" sorularını yöneltip "Evet" yanıtını alan Erdoğan, 31 Mart'ın önemini dikkate alarak adayları ona göre belirlediklerini söyledi.



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin huzuruna ehil kadrolarla, liyakatli isimlerle çıkmaya çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Ankara'ya tecrübe yakışır, başkent en başarılısına layık.15 Temmuz destanının karargahına dürüstlük yakışır" dediklerini aktardı.



"Elmadağ, tevazu, samimiyet ve gayrete layık" diyerek ilçeyi gururla temsil edecek, emanetin kadrini, kıymetini bilecek isimleri Ankaralıların ve Elmadağlıların huzuruna çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin başkenti Ankara'yı 2023'ün Türkiye'sine taşıyacak, şehrimizi başarıdan başarıya koşturacak bir kadroyu sizlerin takdirine sunduk" ifadelerini kullandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin geçmişinin başarılarla dolu olduğunu kaydeden Erdoğan, tam 5 dönem, art arda 25 sene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını rekor oy oranlarıyla yürüttüğünü, Kayserili vatandaşların sevgisini, takdirini kazandığını vurguladı. Erdoğan, "Özhaseki, belediye hizmetlerinde 25 yıllık tecrübesi olan, ülkemizin parmakla gösterilen belediye başkanlarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.



"ELMADAĞ'IN BİZİ YARI YOLDA KOYMAYACAĞINI DA ÇOK İYİ GÖRÜYORUM"



Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yaptığını anımsatan Erdoğan, çevre ve şehirciliğin aslında yerel yönetimin bir üst kademesi olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakanlığı süresince terör örgütünün Güneydoğu ve Doğu'daki illerimizi nasıl çukurlarla, kanallarla ne hale getirdiğini biliyorsunuz, bunları hep izlediniz değil mi? İşte oraları bütün o binalar o yıkılan binaların yerlerine şimdi modern bir Diyarbakır, modern bir Şırnak, Silopi, Nusaybin oraları ayağa kaldırdık. Siirt, Mardin, Van oraları ayağa kaldırdık. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkan adayımız Gökhan Küçükçelebi de çalışkanlığı, dinamizmi ile üstlendiği sorumlulukları en güzel şekilde yerine getirmiştir. Her iki adayımız da özü sözü bir, ahdine sadık dürüst insanlardır. İnşallah, 31 Mart'ta büyükşehirde Özhaseki ile beraber ağabey-kardeş gibi çalışacak bizimle de istişare halinde Elmadağ'a hizmet edeceklerdir. Ben Cumhurbaşkanı olarak, Mehmet Özhaseki kardeşim büyükşehir belediye başkanı olarak Gökhan kardeşimiz de ilçe belediye başkanı olarak el ele vereceğiz, Elmadağ'a hizmetlerin en güzelini getireceğiz. Bu üçlü dayanışma mı başarılı olur, yoksa devletle hiç ilişkisi olmayan, irtibatı olmayan bir mekanizma mı? Soruyorum hangisi olur? Şimdi 4,5 yıl, ülkenin başında bu kardeşiniz var. Öyle mi? Kabine aynı şekilde şu anda fakirin kabinesi. Burada farklı bir şeyler olursa, uyum içinde olmadığımız birileriyle hizmet olur mu? Desteğinizle 31 Mart'tan sonra Elmadağ'a yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmayı inşallah sürdüreceğiz. Ben her iki adayımıza da güveniyorum. Sizlerin de güvenmesini istiyorum. Elmadağ'ın bizi yarı yolda koymayacağını da çok iyi görüyorum."



Ankaralının basiret sahibi olduğunu, onun için lafa değil icraata baktığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ankaralı feraset sahibidir. Onun için kuru vaade değil, esere hizmete bakar. Ankaralı dürüsttür, namusludur, samimiyete, ahlaka, erdeme bakar. Onun için alengirli işlere bulaşanlardan defolu isimlerden hazmetmez. İşte bak sahte senetlerle adam neler çeviriyor, öbür taraftan vergi kaçakçılığı da yapıyor. Bütün bunlar var. Şimdi hayatı bunlarla geçen birisinin Ankara'mıza hizmet etmesi mümkün mü? İşte bunlar Bay Kemal neyse tencere kapak meselesi. Yuvarlanmış aynen öyle. Benim Ankaralı kardeşim vatanperverdir, onun için bölücülere taşeronluk yapanlara prim vermez. Ankaralı kardeşim cesurdur, yiğittir, delikanlıdır, harbi ve hasbidir. Onun için namerde boyun eğeni, boyun bükeni sevmez. Ankaralı onurludur, gururludur, onun için eş başkanlardan azar yiyenlere emaneti teslim etmez."



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bay Sezai diye birisi var, tehditlerini içine sindiren bir şahıs, bu şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yapabilir mi? Sosyal medyadan sürekli ayar yiyen, azar işiten bir kişi sizi temsil edebilir mi? Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı, CHP rozeti ile belediye meclis üyesi yapmaya kalkanlara Allah için başkentin anahtarları teslim edilebilir mi? Geçmişi hile ile kirli karanlık ilişkilerle, çek senet usulsüzlükleriyle dolu bir zattan Ankara'ya bu şehir teslim edilebilir mi? Girdiği iki seçimin ikisini de kaybetmiş birisi Ankara'yı Türkiye'nin başkentini yönetebilir mi? Kimse kusura bakmasın ama böyle bir şahıstan ne Ankara'ya ne Elmadağ'a hayır gelmez. Defolu adaylar benim Ankaralı kardeşlerimi temsil edemez. Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez. Eş başkanların küstahlıklarına yürekleri yetip tek söz edemeyenler, sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu hiç koruyamaz. Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın Allah korusun belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz. Nitekim bu omurgasızlığı sadece biz değil, diğer partilere mensup vicdan sahibi vatandaşlarımız da içlerine sindiremiyor."



HDP'lilerin sözlerinin yer aldığı görüntüyü Elmadağlılara izlettiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Değerli kardeşlerim, bu adam Kürt bile değil. Fakat kullandığı ifadeye bak. 'Kürdistan'da oylar malum. Batıda da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Ya sen kimsin ya? Türkiye'de Kürdistan diye bölge var mı? Bizim Güney Doğu'muz var, Doğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var, Ege'miz var, Marmara'mız var. Ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan al yanına sevenlerini defolun gidin orada yaşayın. Size biz bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça size bu fırsatı vermeyeceğiz."



Bunun için "beka meselesi" dediklerine işaret eden Erdoğan, "Bundan dolayı beka meselesi. Onun için Cudi'de varız, Gabar'da varız, Tendürek'te varız, Kandil'de varız. Sevgili kardeşlerim bunlar ne idiği belirsiz. Ve işte bakıyorsunuz bir diğeri de çıkıyor. Şu anda kendisi Edirne Cezaevinde, o da garip garip şeyler söylüyor. Onu da izleteyim sizlere. Sadece lafta kalmasın" ifadelerini kullandı.



"DÖRTLÜ MEKANİZMAYI KANDİL VE TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR"



Şu anda CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki dörtlü mekanizmayı Kandil'in ve terör örgütünün yönettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok daha enteresanı ne diyor? 'Biz sırtımızı' kadının söylediğine bak, 'YPG, YPJ, PYD'ye dayadık' diyor. Hale bak hale. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık farkımız bu. Onun için pazar günü beka meselesidir. Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasası kalkmazsa savaş kapıdadır.' diyor. 1 Temmuz geride kaldı. Ne yaptınız? Çıkın meydana. Hadi görelim sizleri. Bunlarda öyle bir yürek yok. Bunlar ürkek, pısırık. Kimisi dağın başında duruyor Kandil'de, kimisi Pensilvanya'da, kimisi Avrupa'nın değişik ülkelerinde. Niye gelemiyorsunuz? Niye kaçıp gittiniz? Niye onların George'un, Hans'ın şunun bunun koynunda duruyorsunuz?"



"Sıkıysa mücadelenizi burada verin. Niye vermiyorsunuz? Bu yürek ister yürek" ifadesini kullanan Erdoğan, "Çünkü suçlu olduklarını çok iyi biliyorlar. Onun için de kaçıp gittiler. Biz bu ülkede benim milletimin, halkımın huzurunu kaçıranlarla bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.



"SAADET PARTİSİ'NDEN BÖYLE BİR YANLIŞIN İÇERİSİNE GİRMİŞ OLANLARI DA AYNI SAFTA BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM"



Erdoğan, asla bunlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Onun için pazar günü beka meselesidir. Onun için pazar günü sandıklar çok ama çok önemlidir. Kardeşlerim, aynı zamanda bir şehit babası olan Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul kardeşimin tepkisi, bunun son örneğidir. Şahit olduğu ilkesizlikler karşısında kendisi de bugün adaylıktan çekilerek, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'yi destekleme kararı almıştır. Ben bu tavrın Saadet Partisi'ne gönül vermiş tüm kardeşlerime Elmadağ, diğer ilçelerimiz ve Türkiye genelinde örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah bununla birlikte Saadet Partisi'nden diğer illerde ilçelerde böyle bir yanlışın içerisine girmiş olanların da istifalarını vermek sureti ile aynı safta birleşmeye davet ediyorum. Zira bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, CHP'nin başındaki zat görmek istemese de sizler bizim Ankara'ya, Elmadağ'a kazandırdığımız eserlerin şahidisiniz. 17 sene önceki Elmadağ ile 2019 Elmadağ'ı arasındaki farkı sizler çok iyi biliyorsunuz. Eğitimde ilçemize 206 derslikli 14 okul inşa ettik. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 18'e. Orta öğretimde 36'dan 15'e indirdik."



Fatih Projesi'yle Elmadağ'daki öğrencilere 805 tablet bilgisayar dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan,"Okullarımıza 379 akıllı tahtayı kurduk. Elmadağ'a 187 öğretmen atamasını yaptık. Ankara Üniversitemizin bünyesinde kurduğumuz 4 bölüm ve bu bölümlere bağlı 7 güncel eğitim programıyla Elmadağ Meslek Yüksek Okulumuz bin 500 yüksek öğrenim öğrencisine eğitim veriyor" diye konuştu.



Erdoğan Elmadağ'a yapılan hizmetlere ilişkin de şu bilgileri verdi:



"Ankara Elmadağ kayak evini modernize ettik. Elmadağ gençlik merkezinin ve yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı sürüyor. Sağlıkta 100 yataklı Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesini biz kazandırdık. Sağlıkta ilçemize inşa edeceğimiz toplum sağlığı merkezinin ihalesi de adım adım ilerliyor. Ulaşımda 195 trilyon maliyeti olan Elmadağ-Kırıkkale ayrımı Kalecik yolunun büyük bir kesimini tamamladık. Heyelan önleme kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları da yakında bitiriyoruz. TOKİ vasıtayla 536 konut yapıp onları da hak sahiplerine teslim ettik.



Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ geçişini, Elmadağ viyadüğünü tamamladık. Yaparsa AK Parti yapar. 294 milyon maliyetle Ankara- Kırıkkale yolunun Gökçeyurt ile Sage köprülü kavşaklarında işlerimiz devam ediyor. Projenin tamamını bu yıl bitiriyoruz. Ankara- Kayseri Boğaz köprü hattı Nenek-Elmadağ arasındaki demir yolunu yeniledik. Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yolu projesi aynı zamanda Elmadağ'ın da projesidir. Önümüzdeki yıl yüksek hızlı treni faaliyete geçirerek Elmadağ'ı Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas ile yüksek hızlı trenle bağlıyoruz."



Elmadağ'a kazandıracakları projeleri anlatan Erdoğan, şöyle dedi:



"Elmadağ'a bir millet kütüphanesi, ev hanımlarımız için mahalle konağı, sanayi önüne bir cep terminali ve okullarımıza mahallelerimize mini futbol voleybol sahaları yapacağız. Kargalı Barajı rekreasyon projemizde ilçemizin yeşil alanlarını arttırıyoruz. Mahallelerimize etüt merkezleri ve kreşler ve çocuk oyun evleri ve engellerimize yönelik projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizdeki tarım ve hayvanlığı desteklemek için hibe programlarını yürürlüğe koyacağız."



Elmadağ'a mezbaha, biyoenerji tesisi kuracaklarını, yöresel ürünlerin ve tüm değerlerin tanıtılması için pazarlar kurup festivaller organize edeceklerini belirten Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra sizler için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim en büyük gücümüz sandıkta koyduğumuz irademizdir. Seçim günü herkesin mutlaka oy vermeye gitmesini rica ediyorum. Sandığa sahip çıkmak demokrasimizin namusuna çıkmak demektir. Sandığı terk etmek ise irademizi başkalarının eline, keyfine bırakmak demektir" diye konuştu.



"ÖFKE İLE KIZGINLIKLA KÜSKÜNLÜKLE DEĞİL BASİRETLE DAVRANMALIYIZ"



Erdoğan, seçim günü Ankara'daki herkesin mutlaka sandığa gidip oy kullanmasını isteyerek, "Her bir kardeşimin mutlaka sandığa gidip aklının ve vicdanın gösterdiği şekilde oyunu kullanmasını istiyorum. Öfke ile kızgınlıkla küskünlükle değil basiretle davranmalıyız" dedi.

''SAHTE SENET TÜCCARLARINA ANKARA'YI TESLİM EDEMEYİZ''



Ankapark'ın açılışı sonrasında 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları belirtti:



"Bugün Sayın Başkandan söz aldım. Bakın Sayın Başkan diyorum, böyle inanıyorum. Sizin de inanmanız lazım inşallah. Diyorum ki 31 Mart akşamına kadar değil inşallah seçilip seçilmez bir Meclis kararıyla 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı ücretsiz hale getirseniz hayırlı olur diyorum. Anlaştık. Tamam. Gönül yaralarımızın, yaşadığımız kırgınların kesinlikle aklımızı ve vicdanımızı esir almasına müsaade etmemeliyiz.



Aman ha bu sahte senet tüccarlarına biz Ankara'yı teslim edemeyiz. Evlatlarımızın, Ankara'nın ve ilçelerimizin geleceğini düşünerek oylarımızı kullanmalıyız. İnşallah 31 Mart'ı atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıl bu kardeşiniz sizlerin hizmetkarı. Seçim filan yok. Biz yine çalışmaya devam. Biz bu dönemi en güzel, en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz. 4,5 yıl ekonomiden, ticarete istihdama güvenliğe kadar her türlü meselenin üzerine cesaretle gitme imkanımız var. Şayet sizler bizim yanımızda durursanız, Allah'ın izniyle üstesinden gelmeyeceğiz sıkıntı sorun yoktur. Siz bize sahip çıkarsanız Türkiye'nin aşılmayacak meselesi yoktur. Ben 31 Mart'ta da sizlere güveniyorum, inanıyorum. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayımı sizlere teslim ediyorum."



ÇUBUK MİTİNGİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından partisince Atatürk Parkı'nda düzenlenen Çubuk mitinginde halka hitap etti. Sözlerine Çubukluları selamlayarak başlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 78 gibi çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığına layık gören Çubuklulara şükranlarını sundu.



"Çubuk bugün gerçekten muhteşemsin. Siz bugün buradan 31 Mart akşamının adeta neticesini ilan ediyorsunuz ve diyorsunuz ki (Çubuk'un bileği bükülmez)" diyen Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin tecrübesi ve azmiyle Ankara'ya çok çok güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığında biz, büyükşehirde Özhaseki, Çubuk'ta Baki Demirbaş kardeşimiz hep birlikte omuz omuza verecek ve inşallah ilçemizde güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.



Alandakilerin "Dik dur eğilme" sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler şunu bilelim, biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik ve bundan sonra da bizim anlayışımız bu şekilde bu yolda devam etmektir. Birileri gibi terör örgütünün mensuplarıyla dirsek dirseğe verip yolda yürümek bizim karımız değil. İşte dörtlü mekanizmayı görüyorsunuz değil mi? Kimler var bunların içinde CHP var. İçi karma karışık sözde İYİ Parti var, Kandil'den talimatını alan malum HDP var. Bir de bunların yanında maalesef Saadet Partisi var" ifadelerini kullandı.



Referanslarının, bugüne kadar sadece laf üretmiş olanlardan farklı olarak Çubuk'ta yaptıkları yatırımlar olduğunu dile getiren Erdoğan, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye 553 derslikli 18 okul inşa ettiklerini, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 37'den 22'ye, ortaöğretimde 30'dan 22'ye düşürdüklerini, ilçedeki okullara 700 öğretmen ataması yaptıklarını söyledi.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsüyle Çubuk'un bir gençlik ve eğitim merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Erdoğan, üniversite öğrencileri için 818 kişi kapasiteli iki yurt açtıklarını, bir kaç yıla kadar 3 bin kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan, Çubuk gençlik merkezinin yapımının da bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Sağlıkta 100 yataklı devlet hastanesiyle birlikte 4 sağlık tesisini ilçeye kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla ilçede 584 konut inşa ettiklerini, Keçiören-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini tamamlayarak yatırım programına aldıklarını belirtti. Erdoğan, en kısa sürede inşa edecekleri bu hattın Çubuk'a kadar uzanacağını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk arasındaki metro hattının 16 kilometre uzunluğunda olacağını ve 5 istasyondan oluşacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk Yukarı Çavundur Barajı'nı tamamladıklarını belirterek, yaklaşık 4 bin dekar araziyi sulayacak barajın sulama tesisinin yapımının sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, "Bunları size Yavaş anlatmaz, anlamaz bu işlerden. Bu iş bizim işimiz. Onun için Özhaseki ve Baki kardeşimizle bu işleri yürüteceğiz" dedi.



Recep Tayyip Erdoğan, Kızık göletini rehabilite ettiklerini, Çubuk Barajı ve Esenboğa yolu arasının ıslahını, Çubuk çayının ilçe merkezindeki bölümünün taşkın koruması ve rehabilitasyonu ile mahallelerdeki 5 derenin ıslahını yaptıklarını kaydetti. Geçen yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Karagöl'ü tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldıklarını, çevre düzenlemesini tamamladıkları tabiat parkına dinlenme ve oturma birimleri, yürüyüş yolları, ihtiyaç alanları ve anneler için bebek bakım odaları yapacaklarını belirten Erdoğan, Çubuk ovasını sit alanı ilan ederek koruma altına aldıklarını da anlattı.



Yeni dönemdeki projelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'ta aile yaşam merkezi yapacaklarını, burada sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği çocuk kulübü, gençlik merkezi, yaşlılar merkezi, engelliler merkezi, hanımlar lokali gibi birimler bulunacağını söyledi.



Gençlerin her mevsim rahatça spor yapabilmesi için Gökçedere spor tesisleriyle bir millet kütüphanesini ilçeye kazandıracaklarını belirten Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alanda içinde çocuk oyun ve spor alanları, bitki, sergi alanları, bisiklet, koşu, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kır bahçesinin olacağı park yapacaklarını, okulları ve bahçeleri mini futbol ve voleybol sahalarıyla donatacaklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeyi potansiyeline uygun yatırımlarla donatmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.



Çubuk'un havalimanı, üniversite, sanayi ve ticaret tesisleri gibi Ankara'nın en önemli değerlerine ev sahipliği yapmanın yanında, aynı zamanda önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu belirten Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine gelecek yıldan itibaren damızlığa ayırdıkları her hayvan için 100 lira ilave ödeme yapacaklarını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, "Bu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok ciddi bir rakamdır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, çiftçilerin girdi fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları yakından bildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Türk ekonomisine yönelik saldırılardan en çok mağdur olan kesimlerin başında üreticilerimiz geliyor. Bu sorunları aşmanın yolu, ekonomimizin gücünü artırmaktan, saldırılara karşı mukavemetimizi sağlamlaştırmaktan geçiyor. Türkiye'nin bir daha kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak adımları attıkça, bu tür tuzakların üstesinden daha kolay geleceğimize inanıyorum. Seçimlerden hemen sonra tüm gücümüz ve imkanlarımızla bu konuya odaklanacağız."



Erdoğan, yapısal reformlardan reel ekonominin desteklenmesine, istihdamın artırılmasına kadar her alanda Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönem açacaklarını söyledi. Erdoğan, istihdamda tüm sıkıntılara rağmen geçen yıl net 550 bin kişilik bir artış sağlamayı başardıklarına dikkati çekerek, başlatılan istihdam seferberliğiyle hedeflerinin yıl sonuna kadar, 2,5 milyonluk ilave istihdama ulaşmak olduğunu vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'dan sonra 1,5 milyon rakamını görmüştük. Bu defa çıtayı daha da yükseğe koyuyoruz" dedi.



Bu yıl bitmeden çiftçiler ve üreticiler başta olmak üzere ülkedeki her kesimin, ekonomideki olumlu gelişmelerin hayatına yansımalarını görmeye başlayacağının altını çizen Erdoğan, bunun için 31 Mart'ın çok önemli olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerinden istikrar ve güven ortamını destekleyecek bir sonuçla çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Ama bu sadece yerele sırtını dayayanlarla değil. Şu anda merkezi yönetim bizde değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı ben değil miyim? Kabinenin yöneticisi ben değil miyim? İşte şu anda bu kardeşinizin sırt sırta vereceği eğer yerel yönetimler olursa, o zaman durum çok daha farklı olacaktır. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tüm büyükşehirlerimizde bu dayanışmamız Türkiye'yi uçuracaktır" diye konuştu.



Türkiye'nin etrafının, ülkenin tökezlemesini bekleyenlerle dolu olduğunu belirten Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Başta Bay Kemal bekliyor. Evet ne diyor? 'YPG'den bize zarar gelir mi?' Şu anlayışa bak, şu yaklaşıma bak. Şu anda Türkiye'nin güneyinde Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunda kimler var? YPG var. Bunlar oradan bize saldırılar yapmadılar mı? Bu YPG bizim 100'ü aşkın kardeşimizi şehit etmedi mi? Ya sende nasıl bir akıl var?" ifadelerini kullandı.



Yeni Zelanda'daki terör saldırısında camide ibadet eden 51 kişinin şehit edildiğini anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, alandakilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı ifadelerinin yer aldığı video izlettirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şimdi bu adamın Avustralyalı senatörden ne farkı var? O da aynı, bu da aynı. Ne diyor? 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Kim bu? Bay Kemal. Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de bir siyasi partinin başındaki bu Bay Kemal ne demek istiyor? Ya sen önce bir defa aynaya bak. Sen nesin? Kimsin? Yani Müslümanlar'ın karşısına geldiğin zaman bu ülkede, bukalemun gibi değişeceksin ama kalkıp böyle bir şey olduğu zaman da faturayı nereye keseceksin? Müslümanlar'a keseceksin.



Ya bunu biz Batılıların ağzından duyuyoruz da sana ne oluyor Bay Kemal? Şimdi tencere kapak meselesi. İşte buyurun bu da Mansur Yavaş gibi birisini getirdi Ankara'ya, başkentimize büyükşehir belediye başkan adayı yaptı. Onun bundan bir farkı olabilir mi? Bu da adeta sahte senetlerle milletimizi aldatmaya kalkıyor. Benim Çubuklu kardeşim buna kanar mı? Gereken dersi bunlara en güzel şekilde pazar günü verir mi? Ama sadece Çubukla kalmayacağız. Nerede Çubuklu varsa telefonlarımızla arayacağız. Onları da uyaracağız. Niye? Çünkü Bay Kemal'in kılavuzu karga. Kılavuzu karga olanlarla biz yola gitmeyiz. Buna dikkat edeceğiz."



"TEK BİR HEDEFLERİ VAR BİZİ YIKMAK"



31 Mart'ın önemine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Ezanımıza, bayrağımıza, bizi biz yapan tüm değerlere karşı savaş açanlar 31 Mart'ı bekliyor. İşte onun için 'beka meselesi' diyoruz. Onun için 'sandıklarda bunlara gelin bir Osmanlı tokadı vuralım' diyoruz. Ülkemizi tökezletmek için şu anda el ovuşturanlar var. Onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var. Çıkmış 'pazar günü intikam' diyen beyni sulanmış olanlar da var. Adama bak, pazar intikammış, bunların beyni sulanmış. Onun için pazar günü çok önemli. Bu 'beka meselesi' deyişimiz oradan kaynaklanıyor. Bunların hiçbirinin ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, büyümesinde, güçlenmesinde katkıları yok. Bunlar hep ülkemizi karıştırmak için var olmuşlar. Seçimlerde de milletimize hiçbir vaatleri yok. Tek bir hedefleri var bizi yıkmak. Bunun için CHP'sinden terör örgütünün emrindeki partiye, adı iyi kendi karışık bir partiye kadar herkes aynı ittifakın çatısı altında toplandılar. Biz inşa etmek için yola çıktık, onlar yıkmak için karşımıza dikildiler."



Miting meydanında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasını izleten Erdoğan, "Şimdi ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bu adam kendisi aslında Kürt değil, ne idiği belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var. Bizim Doğu Anadolu Bölgemiz var. Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz var, Ege'miz var, Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Sen Kürdistan'ı mı arıyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Yanına al o mekanizmanın içinde olanları da beraberce defolup gidin o Kürdistan'a. Size bu topraklarda mama yok. Bunu bilecekler" ifadelerini kullandı.



''SEN NE ZAMANDAN BERİ BENİM KÜRT KARDEŞLERİMİN İRADESİNİ İPOTEK ALTINA ALDIN?"



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın? Sen kimsin? Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar. Ve AK Partili olarak bizler bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğu'da, Doğu'da bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk. Biz savunduk onları, bunlar değil. Bunlar onları hep katlettiler."



Erdoğan, Diyarbakır Belediyesinin önünde aylarca Diyarbakırlı annelerin kaçırılan kızları ve çocukları için ağladığını anımsatarak, "Başbakanlığımda bana geldiler, onlarla konuştuk. Bunlar hain. Bunların zerre kadar bu bölgede emeği yok. Ne yaptılar? Çukur kazdılar mı? Hendekleri kazdılar mı? Devletin makinelerini oralarda kullandılar mı? Verdiğimiz paraları nereye gönderdiler? Kandil'e gönderdiler" diye konuştu.



O dönemde terörün bölgeye verdiği zarar sonrasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki'nin Güneydoğu ve Doğu'yu yeniden imar ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Oraları tamamen yıkarak kurşunlanan, bombalanan binaları yeniden yıkıp yeniden Diyarbakır'ı inşa ettik, Siirt'i inşa ettik, Mardin'i inşa ettik, Silopi'yi inşa ettik, Van'ı inşa ettik. İşte şimdi biz sizlere böyle bir inşa ve ihya hareketini üstlenmiş Özhaseki kardeşimizi Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıyoruz. Beş dönem Kayseri'de başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan arkadaşımı, yol arkadaşımı buraya aday gösteriyoruz."



"BÜYÜKŞEHİRLERE TECRÜBELİ İŞİNİ BİLEN, DEVLETİ TANIYAN İSİMLER LAZIM"



Ankara'ya bir ilçenin "kenar, köşe başkanlığını yapmış birisini" aday göstermediklerinin altını çizen Erdoğan, "İstanbul da aynı şekilde. Büyükşehirlerimiz farklı, buralara tecrübeli, işini bilen, devleti tanıyan isimler lazım. Onun için de İstanbul'da Binali Yıldırım kardeşimle seçime girdik. Bizim dünyada yüz akımızın olması lazım" diye konuştu.



ANKAPARK 23 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ



Ankapark'ın açılışının ardından 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olduğu müjdesini verdiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün sabah gençlerle beraberdim. Mehmet Bey de yanımdaydı. Mehmet Bey'e orada dedim ki 'Şimdi ben senden ricada bulunacağım. 31 Mart diye ilan ettik ama Allah'ın izniyle ben inanıyorum bu seçimi kazanacaksın ve bu ilan ettiğimiz tarihi bir meclis kararıyla 23 Nisan'a kadar uzatalım.' Nasıl buldunuz, iyi mi? Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir."



"BİZ TALİMATI SADECE MİLLETİMİZDEN ALIRIZ, SİZDEN ALIRIZ"



Erdoğan, talimatı sadece milletten aldıklarını belirterek, "Kandil'den değil, şuradan, buradan değil. Çünkü AK Parti milletimizin kurduğu bir partidir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında kurduğu bir ittifaktır. Biz sadece bu ittifakın adını koyduk" dedi.



"Son yıllarda üst üste yaşanılan seçimlerin milletimizi yorduğunu biliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnşallah pazar gününden sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem var. Belediyede de 5 yıl. Bu zamanı ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için en verimli şekilde kullanacağız. Diğerlerinin böyle şansı var mı? Yok. Bunun için pazar günü sandıklardan bize öyle bir destek verin ki, bu moralle inşallah 2023'e yürüyelim. Şu anda unutmayın İslam dünyası sizi takip ediyor. Sandıklardan ne çıkacak buna bakıyor."



Ataların dediği gibi "marifetin iltifata tabi olduğunu" söyleyen Erdoğan, "Milletimiz sandıkta bize öyle destek verecek ki biz de sahada terör örgütlerinin tepesine binelim, ekonomimize tuzak kuranları ezip geçelim. Sizlerden pazar günü büyükşehirde ve ilçe belediyesinde bize rekor bir oyla destek olmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan sözlerin şöyle tamamladı:



"Herhalde turşu diyarı bizi mahcup etmeyecek. Seçim günü Ankara'daki her bir kardeşimin mutlaka sandığa gidip aklının ve vicdanın gösterdiği şekilde oyunu kullanmasını istiyorum. Şimdi sizlerden son bir söz almak istiyorum. Hazır mıyız? Şimdi gördüğüm şu kitle öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun, tüm Ankara duysun. Çubuk, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Çubuk, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Çubuk 31 Mart'ta 'Memleket işi gönül işi' diyor musun? Çubuk 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun? Büyükşehirde Mehmet Özhaseki'ye, ilçemizde Baki Demirbaş'a sahip çıkıyor musun? Rabb'im hepimizden razı olsun. Pazartesi gününden itibaren ülkemizin önünde açılacak yeni ve aydınlık dönem şimdiden hayırlı olsun. Ben belediye başkanlarımızı size emanet ediyorum. Çubuk'u da belediye başkanlarımıza emanet ediyorum."