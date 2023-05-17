Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı

''FİRE VERMEMEK İLK ÖNCELİĞİMİZDİR''

28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz milletimiz üzerinde oynanmak istenen oyunu bozacağız. Kati zafere kadar gece gündüz çalışacağız. Açık ara birinci çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Ülkeyi hangi ittifakın yöneteceği kararı verildi. İlk turda aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. 2. turda da, hep olduğu gibi sözümüzü doğrudan millete söyleyeceğiz. Seçim gecesi televizyon ekranlarında sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

''BUNLARIN İNSANLIKLA İRTİBATLARI DA KOPMUŞ''

Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde depremzeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Kimse merak etmesin milletimizin ortak vicdanını yere düşürmemek de bizim görevimizdir. Seçim gecesi kendi elindeki veriler de aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söylerek yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor.

''SAZAN SARMALINA ALINAN KILIÇDAROĞLU FENA ÇARPILMIŞTIR''



Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır. Bunu sormak da o partinin seçmenine düşer. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. 28 Mayıs seçimlerini bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahındaki büyük değişim olacaktır.

2. TUR SEÇİM PROGRAMINI AÇIKLADI

28 Mayıs'a kadar ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz eksik varsa gereken talimatları vereceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan yolumuza devam edeceğiz. Ruberu yüz yüze çalışmalara ağırlık vereceğiz.

''TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI 2 AY DAHA UZATILDI''

Tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması çeşitli defalar uzatılmıştı. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum.''