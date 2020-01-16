Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılını değerlendiriyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir. Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı. Meydanı darbecilere bırakmadık, ekonomik tetikçilere teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Yazılan senaryolarda 2019 bir yıkılış teslim olma yılı diye yazıldı. 2019 yılı icraat sonuçları Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösterdi.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Sorunların yeni sistem nedeniyle değil eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapmaktan kaynaklandığını gördük. 11. kalkınma planımızı yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemelerle adım adım uygulayacağız. 2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz.

11'inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.

21 ÖĞRENCİ YURDU AÇILACAK



Üniversitelerimizle ilgili olarak rakamlar iyi ama kalite diye sorabilir. Yıllarca protestolara neden olan üniversite harçlarını kaldırdık. Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 670 bine ulaştırdık. Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güçlendiriyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim-öğretimi alan gençlerimizin, fark derslerini yine aynı yerlerde vererek lise diplomasına sahip olabilmelerinin önünü açıyoruz.

SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 1,5 MİLYON KİŞİ

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız. Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. Sigara için tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, daha dinamik daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün.Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz.

İNFAZ DÜZENLEMESİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MECLİS'TE

Hakim ve savcı sayısını 20 bin 829'a çıkardık. Mahkeme sayılarını artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis gündemine gelecek. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. (Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019’da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.



"ÖRGÜTE KATILIM DURMA NOKTASINA GELDİ"

Geçen yıl PKK'ya yönelik operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale get5irilerek pek çok eylem engellendi. Diyarbakır annelerinin kararlı duruşları örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletin vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir. Örgüte katılım durma noktasına geldi. 15 Temmuz'da ülkemize kurşun sıkan FETÖ'yü kurumlarımızdan ve ülkemizden tamamen temizleyene kadar mücadelemiz devam sürecektir. MİT Başkanlığı görev alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu haline geldi. Yakında MİT'in İstanbul şubesini de açacağız. 911 kilometrelik Suriye sınırımıza güvenlik duvarı inşa ettik. Bütün derdimiz teröristlerin ülkemize sızmasını engellemek.

ULAŞIMA 17 YILDA 250 MİLYAR LİRA

17 yılda 250 milyar lira üzerinde ulaşım yatırımı yaptık. Bazı yerlerde sadece duble değil üç gidiş 3 geliş yapıyoruz. Çevre düzenlemeleriyle etrafını da daha güzel hale getiriyoruz. Yol, su medeniyettir. Medeniyseniz yolunuz olacak, suyunuz olacak. Bunlar yoksa medenilikten kimse bahsetmesin. Araç sayısı ve trafikteki artışa rağmen trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 71 azaldı. Bu sayıyı daha da azaltmak için her türlü önlemi alıyoruz. Yol projelerinde dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı. Ey çevreciler...

"KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKAN PROJEYİ BİLMİYOR"

Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir diyenler şimdi aynı kampanyayı yürütüyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda en küçük fikirleri yok. İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yer haline dönüştü. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Bu yeni çıkmış bir proje değildir. Projenin jeoloji, jeo teknik araştırmalarının hepsi yapıldı. Dalga, deprem analizleri, çevresel etki süreçlerini bu süreç içerisinde tamamladık. Bunlar Marmaray için de aynı kampanyaları yaptılar. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."